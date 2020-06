Debatt: "Ny inriktning behövs för en trygg äldreomsorg"

Coronapandemin har på ett drastiskt sätt avslöjat brister inom äldreomsorgen. Orimligt många boende på särskilda boenden för äldre och personer beroende av hemtjänst har smittats. Tyvärr har i förhållande till övriga invånare i vårt land också alltför många avlidit. Detta sorgliga faktum måste tas som utgångspunkt för konkreta åtgärder.

Liberalerna har i dagarna presenterat en ny liberal äldreomsorgspolitik med kontinuitet genom egna team för varje omsorgstagare och bättre anställningsvillkor. En av de personer som haft uppdraget att ta fram de förslag som presenterats är liberalen och riksdagens äldsta ledamot med gedigen kunskap om vad hon talar om nämligen Barbro Westerholm, sommartid boende på Öja/Landsort. Denna vår har hon tillbringat sin tid i karantän på denna ö i vår skärgård.

Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för våra äldre. Redan på Bengt Westerbergs tid som partiledare drevs frågan om eget rum i det som då kallades långvården. Det var även liberalerna som med stöd av socialdemokraterna införde allmän folkpension.

Oavsett var i landet du bor skall varje medborgare veta att där finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet. Alltför länge har sänkta vårdkostnader prioriterats framför arbete med att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Det krävs idag ett väsentligt större gemensamt ansvar för en äldreomsorg värd namnet. Därför måste också staten ta ett större ansvar för att lösa de problem som blivit synliga.

Fem nya förslag för en bättre äldreomsorg förs fram av Liberalerna.

1. Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare.

Det är när samma person knackar på dörren varje dag som omsorgstagare och personal kan bygga en relation och känna en ömsesidig trygghet. Målet är att antalet personer som en omsorgstagare skall träffa inte är fler än åtta personer.

2. Språkkrav för äldreomsorgens personal.

För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar sitt eget språk. Vi är medvetna om att nyanlända spelar en viktig roll för att bemanna äldreomsorgen. Därför är det viktigt att stat och kommun tillsammans ger alla anställda rätt förutsättningar och utbildning för att kunna läsa instruktioner, dokumentera och kommunicera med de boende.

3. Läkare på äldreboende.

Trots att mer än en fjärdedel av svensk sjukvård bedrivs i kommunerna får de inte anställa läkare. Det var en stor brist då den s.k. ädelreformen genomfördes på 90-talet att denna möjlighet nekades kommunerna. Geriatriker och allmänläkare borde kunna anställas av äldreboenden.

4. Nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor.

Regeringen måste ta fram en långsiktig nationell strategi för bättre bemanning och arbetsvillkor. Äldreomsorgen behöver fler sjuksköterskor och undersköterskor med goda arbetsvillkor.

5. Forskning och ett nationellt centrum för äldreomsorg behöver skapas.

Till sist: Vi som skriver denna insändare har under många år varit förtroendevalda bland annat med ansvar för äldreomsorgen inom kommunal verksamhet. Vi erkänner gärna att det finns områden som behöver förbättras och som borde ha gjorts tidigare. Men nu anser vi att det är högtid att bland annat genomföra de förslag som här presenteras.

Vi gläds samtidigt över att äldreomsorgen i Nynäshamns kommun under pågående pandemi tillhör en av de kommuner i vårt land som i stor utsträckning lyckats hindra smittan från att komma in på våra äldreboende. Men det hindrar inte att det också i Nynäshamn finns behov av förbättringar. Vi anser också dessutom att man även i Nynäshamns kommun bör hitta former för att utvärdera hur äldreomsorgen fungerat under coronapandemin. Det kan ge en viktig kunskap till förbättringar inför framtiden.

Helena Göransson (L)

Bernt Wåhleman (L)