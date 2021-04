Debatt: "Region Stockholm har skött vaccineringen mot covid-19 på ett klantigt sätt"

Hur resonerar man egentligen i Region Stockholm när det gäller covid-19 vaccineringen?

Alla är överens om att det absolut bästa och säkraste sättet att få stopp på denna pandemi, är att så många som möjligt blir vaccinerade så snabbt som möjligt. Sedan verkar det som att åsikterna går isär.

Här i Region Stockholm upprättar man den ena tillfälliga vaccinationsmottagningen efter den andra, alla bemannade med olika privata vaccinations- och nätläkareföretags personal.

Man skapar ett boknings system som är krångligt om man inte är van att jobba med datorer och elektroniska bokningar, alltså något som drabbar många äldre, som ju är de som enligt vad som har sagts, är de som skall vaccineras först då de löper störst risk för allvarliga komplikationer om de blir sjuka. Efter mycket kritik och nära en månad öppnar man möjligheten för telefonbokning.

Vi kan läsa och höra på lokalnyheterna att dessa tillfälliga vaccinationsmottagningar har många lediga tider att boka. De bör alltså rimligen ha doser över, då de väl har fått levererat doser i relation till hur många patienter de kan ta per dag.

Samtidigt som regionens olika vårdcentraler får små tilldelningar av vaccin, så det för deras del kommer att ta åratal innan de kan vaccinera alla som är listade på dem. På min egen vårdcentral hörde jag att de får tilldelat 100 doser i veckan, de var minst sagt frustrerade.

Allt detta gör att Region Stockholm har intagit en föga smickrande första plats när det gäller vaccineringen av befolkningen, nämligen den placering som börjar med den region som klarat av minst i förhållande till folkmängden. Detta är inget mindre än en skandal.

Det sas från starten att man så fort som möjligt skulle vaccinera alla, börjande med de som bodde på institution och hade någon form av sjukvård i hemmet, sedan de äldsta och fortsätta på den linjen så hela befolkningen var vaccinerad innan sommaren.

Här i Nynäshamn såg de två vårdcentraler vi har, till att skaffa utrymmen så de kunde vaccinera många dagligen på ett ur smittosynpunkt säkert sätt. Det blev aldrig aktuellt då, regionen valde att sätta upp dessa olika center i stället.

Informationen till allmänheten har varit under all kritik, de brev som skulle gå ut från regionen har kommit sent, oftast flera veckor efter att man via medier eller rykten har hört om, att nu är det möjlighet att vaccinera sig på detta center.

Den största skandalen var väl egentligen när man plötsligt arrangerade drop-in vaccinering på Sabbatsbergs sjukhus, samtidigt med att man avvisade de som försökte boka vaccinering på vårdcentraler eller 1177.

Hella detta har skötts på ett dåligt och klantigt sätt från Region Stockholms sida, något som bör falla som ett tungt ansvar på regionens politiska ledning, de kan inte skylla allt på tjänstemännen.

Hans-Peter Stülten