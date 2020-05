Debatt: "S-debattörer tar till personangrepp när de egna argumenten tryter"

Svar på debattartikel från Roland Junerud (S), Janice Boije (S) och Christer Dahl (S).

Hej Roland, Janice och Christer och tack för ert engagemang avseende Alliansbudgeten. Att ni som aktiva socialdemokrater skulle tycka annat är inte konstigt och ligger i sakens natur och i linje med ert tidigare agerande där opposition ges den nya innebörden, att vara emot allt.

Tyvärr verkar det även som att ni faktiskt inte läst vårt förslag till budget och dessutom trots mångårig politisk erfarenhet verkar sakna en del baskunskaper när det gäller kommunallagen.

Att lägga ner den politiska nämnden som hanterar kultur- och fritidsfrågor handlar inte om att nedprioritera de frågorna. I budgetförslaget framgår det tydligt i tabellen där pengar fördelas, att 52 miljoner kronor går till just kultur och fritid. I praktiken innebär det att lite mindre pengar läggs på politikerkostnader och i stället kan användas för just kultur och fritid. Vi lägger även in extra evenemangspengar om 200 000 kronor för kultur- och fritidsområdet. Jag delar fullt ut er uppfattning när det gäller att värna idrottsanläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och andra funktioner som främst gagnar barn och ungdomar.

Att minska antalet politiker i nämnderna har vi sett som en besparing på just dessa kostnader och inte som en demokratibegränsning. Förändringen skulle visserligen påverka Socialdemokraterna men mest Moderaterna, till följd av avtal vi träffat och avsett att hålla. Om vi här har tänkt fel och emot en bredare vilja är vi givetvis villiga att frångå den åtgärden och behålla nämndernas storlek.

Roligt även att ni håller med om nyttan av en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd och nej, den är inte lagstadgad utan en politisk prioritering för att stärka dessa frågor.

Egentligen är de flesta nämnder frukten av politiska prioriteringar och det är bara kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndarnämnden som är lagstadgade. Ni har även blandat ihop återremissbegreppen där det inte fungerar på samma sätt i nämnderna som i kommunfullmäktige.

Den föreslagna skattehöjningen om 30 öre svider visserligen i en moderat själ, men den är förhoppningsvis tillfällig och tyvärr en nödvändighet för att få ihop ekvationen där både de äldre och de yngre blir allt fler samtidigt som åldersgruppen som ska stå för skatteintäkterna blir färre. Vi i Alliansen vill se att varje skattekrona nyttjas så bra det bara går, men vi får heller inte ge avkall på omsorgen om våra äldre och unga.

Jag har aldrig varit inblandad i den så kallade Panamahärvan och har deklarerat mina kapitalinkomster med hjälp av revisorer från KPMG. Här skulle man även kunna tro att jag inte betalar skatt som andra, vilket ju helt enkelt inte stämmer. Enligt senaste skattsedeln bidrog jag med närmare 400 000 kronor i kommunalskatt i Nynäshamn och därutöver även statlig skatt på ett större belopp än så.

Att argumenten tryter och att ert eget parti inte lyckats prestera något eget budgetförslag är lite tråkigt men att det även ska leda till personangrepp på mig och min privata ekonomi känns faktiskt ojuste. Bättre kan ni och tillsammans ska vi kanske i stället arbeta för ett ännu bättre Nynäshamn.

Harry Bouveng (M)

Kommunstyrelsens ordförande