Debatt: "SD:s politik gynnar inte de vanliga medborgarna"

Den 10 juni i år bekräftade Sverigedemokraternas partiledare på Twitter att partiet är sprunget ur den nynazistiska rörelsen och Bevara Sverige Svenskt.

Ett vanligt argument hos personer som röstar på SD när man påtalar dess nynazistiska bakgrund är att de minsann själva inte är nazister. Orsaken till att man röstar på partiet är som oftast mantrat att vi måste satsa på våra egna först.

Det är här problemet kommer. SD återkommer ständigt till sitt mantra att ”Vi måste satsa på våra egna först” och väljarna har fått för sig att det handlar om att satsa på dem som väljargrupp.

Det är inte det som partiet menar. När de säger detta menar de att man måste satsa på de styrande och ledande i partiet först innan någon annan kan få del av någon satsning.

För den insatte är inte detta något som är överraskande. Partiet påverkas numera av Kreab, som är den lobbyorganisation som dessutom påverkar Moderaterna.

När partiets väljare gör sitt val gör de det av den enkla anledningen att de inte vill få in människor från andra kulturer, och då får det kosta att deras far- och morföräldrar får sämre pension. Partiet som väljarna tror vill satsa på de svaga och utsatta har tvärtom röstat emot flertalet förbättringar för just dessa grupper.

Partiet vill sänka pensionerna och röstade emot sänkt pensionsskatt. Partiet vill minska välfärden med gigantiska summor. Partiet vill sänka lärarlönerna med upp emot 2 000 kronor i månaden.

De har röstat emot satsningar på kvinnojourer. De är emot satsningar på att minska arbetsplatsolyckor. De är emot kollektivavtal vid upphandlingar i välfärden. De är emot facklig anslutning. De är emot jämställdhet. De är i allra högsta grad emot kvinnors rätt till abort. De är emot satsningar på klimatförbättringar.

De är också emot pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. De vill att alla kulturyttringar ska stämma med partiets åsikter. De vill att chefer inom statliga förvaltningar skall lyda deras politiska åsikter och annars skall de avsättas.

Det är dessutom viktigt att förstå att SD och antivaccinationsrörelsen står nära varandra. Det ligger i deras agenda att sprida misstro mot samhällsapparaterna och då är den rörelsen nyttig för dem.

Lasse Andersson