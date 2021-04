Debatt: "Styr upp vaccineringen och häv sekretessen"

För ett år sedan fick vi på regionens innovation- och utvecklingsutskott höra att man skulle komma igång med masstestning för covid-19 redan veckan efter. 40 000 tester i veckan utlovades i Region Stockholm i början av april. Det tog ganska lång tid innan testningen skedde i den utsträckningen. Testkapaciteten verkade kunna byggas ut fortare på alla andra ställen i landet.

Testningen för covid-19 var också ett test för hur vaccineringen senare skulle skötas sas det och det verkar ju stämma. Ingen annanstans verkar det vara så svårt att vaccinera invånarna enligt principen att de sköraste ska vaccineras först.

Folkhälsomyndigheten meddelade visserligen att det var möjligt att påbörja vaccinering av prioritetsgrupp 2, vårdpersonal, samtidigt som man vaccinerade prioritetsgrupp 1 om det föll sig smidigt att göra så. Region Stockholms vaccinatörer nappade direkt och helt plötsligt så var både vårdstudenter, timvikarier i omsorgen och en och annan bostadsrättsförening och socialchef vaccinerade medan mormor satt isolerad i sin stuga och väntade på att vårdcentralen skulle ringa.

Regionledningen har valt att skylla alla misslyckanden med att hålla vaccinationstakten uppe på regeringen och brist på vaccin, utan att syna sin egen dåliga samordning och information. Alla äldre utlovas ett brev som ska kalla dem till vårdcentralen när det blir deras tur att vaccineras. De ska inte behöva använda appar och bank-id, utan kommer att få en personlig kontakt via den vårdcentral de brukar besöka. Regionen har till och med hyrt in kommunikationskonsulter för att klara av att identifiera målgrupper och förse dem med adekvat information via lämpliga kanaler.

Ändå misslyckas de.

Samma brev går ut till alla äldre även om vissa vårdcentraler har valt att ringa sina patienter. Detta sker samtidigt som de äldre varnas för vaccinationsskojare som ringer upp och lurar av dem pengar. På vissa ställen ombeds de äldre fortfarande att logga in via app och använda bankID för att boka tid för vaccinering. Vecka 13 skulle personer födda 1946 och tidigare få möjlighet att boka tid för vaccinering på sin vårdcentral. Allt enligt regionens egen hemsida.

Det var nog ganska många som blev förvånade då det plötsligen helgen före påsk, vecka 12, ryktades om att det gick att åka till Sabbatsbergs sjukhus och få vaccin omedelbart, utan väntetid. Rykten spreds främst via sociala media och djungeltrumma. Vaccinering skulle bokas genom appen, men många chansade och åkte in och köade och fick vaccin första dagen. Sen lugnade det ner sig.

Helgen därpå rapporterades att många vaccintider inte alls bokades utan stod oanvända.

I media får vi sedan läsa att de äldre ”valt att prioritera annat” under påskhelgen, att tusentals vaccindoser väntade på att användas, men ingen kom. Det är så tydligt att det blågröna styret i Region Stockholm har misslyckats i såväl samordning som information till invånarna.

Bara någon vecka innan påsk tog regionens hälso- och sjukvårdsnämnd ett beslut att anlita vaccinatörer och ställa i ordning platser som Älvsjömässan för att klara av det stora, breda vaccinationsuppdraget.

I det fallet kanske detta också skulle kunna vara ett komplement till vårdcentralernas uppdrag, men när det kommer till de prioriterade sköra grupperna som nu ska vaccineras, måste det skötas samordnat och med rätt information till målgruppen.

Vänsterpartiet protesterade mot det blågröna styrets envetna tillit till privata aktörer och krävde att regionen skulle bygga upp en egen robust enhet för vaccinering och se till att vaccinering kan ske från regionens aktörer även under kvällar och helger. Idag är det sekretess på hur mycket vaccin som har levererats till exempelvis Vaccindirekt och hur mycket av det som istället skulle ha kunnat distribuerats till vårdcentralerna som ju ligger ute i områden där människor bor, för en effektivare vaccinering.

Vänsterpartiet kräver att den sekretessen hävs. För att få fler i de prioriterade grupperna vaccinerade måste vi veta var vaccinet levereras och att det går till rätt personer. Vi kräver också att en plan tas fram för hur kommande prioriteringsgrupper ska informeras om vaccinering. Om kompetensen inte finns på regionen behöver man nyanställa, inte anlita konsulter. Just nu liknar det bara kaos.

Annette Tette Merio (V), ordförande för Vänsterpartiet i Nynäshamn

Catarina Wahlgren (V), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott

Bengt Larsson (V), ledamot i regionstyrelsens pensionärsråd samt hälso- och sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning, Vänsterpartiet Region Stockholm