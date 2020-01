Debatt: "Ta ställning mot rasism och förtryck av utsatta grupper!"

Aldrig har så många varit varse klimatfrågan. Nu gäller det att ta vara på den stora potential som finns att engagera både unga och gamla att förverkliga de förändringar som behövs för livet ska bli bättre för alla och allt på jorden.

När flera länder i världen har utlyst klimatnödläge, samtidigt som rasistiska krafter nu drar in över hela världen med en människosyn som diskriminerar och förtrycker utsatta, så är det en nödvändighet att ta ställning mot en människosyn som gör skillnad mellan människor och agera innan det är för sent. All forskning tyder på att vi kommer få ökade flyktingströmmar i världen på grund av krig, hot och förtryck och klimatförändringar, för att nämna några orsaker.

Det väcker frågor. Varför ska vi i Sverige ta ansvar för människor från andra delar av världen? Varför ska de komma hit och ta del av vår välfärd? Varför ska lilla Sverige göra så mycket när andra länder är orsaken till problemen? Kan Sverige ta emot fler flyktingar, räcker resurserna då även att ta hand om våra barn och äldre?

Vi inom Miljöpartiet står upp för en medmänsklighet, som innebär att vi i Sverige bör dela med oss av vårt överflöd till de som kommer till oss och är i behov av hjälp. Vi måste “öppna våra hjärtan” som en känd moderatledare sade, för inte så många år sedan.

Nu är öppenheten som bortblåst och det skakas hand med SD, för att få ökat inflytande och makt. Vi får inte glömma att de representerar en minoritet av svenska folket, och vi som är i majoritet behöver ta ställning mot det utrymme dessa värderingar ges i massmedia. Vet vi vilka frågor som ställs i opinionsundersökningarna och hur svaren värderas?

Vi i Sverige kan ta ett större ansvar. Vi bör satsa på att skapa ett samhälle som inte bara tar emot flyktingar utan också integrerar dem på bästa sätt så de kommer ut på arbetsmarknaden och assimileras i vårt samhälle. Vi har alla möjligheter i världen till att skapa ett samhälle där alla kan leva tryggt och säkert.

SD, KD och M vill gärna skrämma sina väljare med att kriminaliteten ökar i Sverige, de vill skrämma och skapa ångest hos sina potentiella väljare. Fakta bevisar dock motsatsen, kriminaliteten i Sverige sjunker stadigt för varje år. Medierapportering om kriminalitet har ökat sedan 1970-talet, vilket medför att vi kan “tro” att det har blivit värre. Är detta avsiktligt? Med vilket syfte?

Mycket av det vi i Sverige konsumerar är producerat i länder som nu drabbas av luftföroreningar, översvämningar och så vidare på grund av vår konsumtion. Kläder, bilar, telefoner, mat med mera produceras i länder som inte har samma starka sociala trygghet och regelverk gällande arbetsförhållanden, utsläpp och moral som vi i Sverige har. Därför bör vi öppna våra hjärta och tillsammans ta ansvar för allas välmående.

Diktaturländer där makt styr, gör skillnad på människor. De som inte tror på diktaturens religion har inte en framtid och dödas inför sin familj, förutom de som är dugliga. De hjärntvättas och blir krigare eller sexslavar och så vidare. Om jag hade varit mamma till dottern som riskerade att bli en sexslav hade jag flytt och gjort allt i min makt för att få oss i säkerhet. Jag hade velat fly till ett land långt borta. Vad hade du gjort?

Detta är en uppmaning att engagera dig i kampen för allas människors rättighet att leva i ett samhälle där vi värnar om klimatet, miljön, rättssäkerheten och en humanistisk tolerant människosyn.

Emma Solander (MP), gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Kerstin Andersson (MP), ordförande för Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn