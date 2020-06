Debatt: "Vi hjälpte alliansen att ta makten – men de tog aldrig vårt samarbete på allvar"

Replik till Alliansen i Nynäshamn angående samarbete.

Valresultatet i vår kommun 2018 var historiskt! Äntligen fanns det en möjlighet till maktskifte efter mer än 100 års obrutet maktinnehav i Ösmo och i Nynäshamns stad. I Sorunda bröts 44 års maktinnehav. Jämfört med valet 2014 ökade “Alliansen i Nynäshamn” sammantaget med 1 röst. Pensionärspartiet i Nynäshamn ökade med 34 röster. Sorundanet Nynäshamns kommunparti ökade med 586 röster i hela vår kommun! Denna gemensamma ökning räckte till för att vi tillsammans kunde genomföra det historiska maktskiftet!

“Alliansen i Nynäshamn” förde ett samtal med Pensionärspartiet i Nynäshamn och ett samtal med oss i Sorundanet Nynäshamns kommunparti. I vårt samtal stod det klart från första stund att “Alliansen i Nynäshamn” var fokuserade på de politiska “posterna”; kommunalråd, ordförande i nämnder, styrelser, etc. Vi fokuserade på konkreta förbättringar för invånarna. För oss var det viktigare att genomföra ett antal positiva förändringar, som vi vet att kommuninvånarna vill ha, än att vi skulle få politiska “poster”.

Vårt samtal resulterade i ett samarbetsavtal där “Alliansen i Nynäshamn” fick alla kommunalrådsposter, ordförandeposter mm och vi fick löfte om 10 konkreta förbättringar för invånarna. Samarbetet gällde mandatperioden 2018-2022. Om vår budget inte vann i Kommunfullmäktige, skulle vi rösta på Alliansens budget enligt avtalet. Vi skulle också stödja varandras personval.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har full förståelse för alla de utmaningar som “Alliansen i Nynäshamn” ställdes inför och förstod att det skulle ta tid. Därför avvaktade vi i ett år med att ifrågasätta vad som skedde. En sak som vi dock upplevde som ett stort svek mot kommuninvånarna är hanteringen av förskola, skola och äldreboende i Sunnerby, vilket har inneburit hälsoproblem, skadat många elevers skolgång. De boende på Sunnerbo äldreboende har fortfarande inte tillgång till sin matsal. Dessutom försvann 300 utbildningsplatser vilket motsvarar 10 procent av skolkapaciteten i vår kommun.

Efter ett år, efter sommaren 2019, började vi dock oroa oss över att de 10 förbättringarna för kommuninvånarna inte skulle hinnas med enligt avtalet. I september 2019 tog vi fram en tidplan som diskussionsunderlag för de 10 förbättringarna. Vi presenterade tidplanen och bad “Alliansen i Nynäshamn” studera den och återkomma med kommentarer och synpunkter.

Vid nästa möte, i mars 2020, möttes vi av förvåning när vi efterfrågade om de hade tittat på tidplanen. “Va, ska jag titta på den?” är en kommentar vi sent ska glömma. Klart vi blev ledsna över bristen på engagemang för invånarna och avtalet. Därför krävde vi att “Alliansen i Nynäshamn” själva skulle presentera en tidplan inför nästa möte i maj 2020.

Efter mycket “tjat och gnat” dök det upp en tidplan som tydligt visade att de 10 förbättringarna inte skulle hinnas med under mandatperioden. Detta var alltså förutsättningarna inför det möte som hölls 25 maj 2020. Till detta möte hade “Alliansen i Nynäshamn” utan vår vetskap bjudit in ytterligare tre deltagare. Det innebar att våra förberedelser förstördes och mycket tid under mötet gick åt till att rekapitulera vad som hade hänt för dessa tre nya deltagare. En tips till “Alliansen i Nynäshamn” är att fortsättningsvis informera alla mötesdeltagare vilka som är inbjudna. Det är att visa varandra respekt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att “Alliansen i Nynäshamn” har fått alla politiska poster de önskat. Av de 10 förbättringsförslagen är endast några genomförda eller kommer hinnas att genomföras. Vi är nog överens om att samarbetet inte har fungerat. Varken att samarbeta eller att leda en kommun kan ske genom att prata och att skylla ifrån sig. Därför är vi nyfikna på svaret till frågan vi ställt många gånger: Hur tänker “Alliansen i Nynäshamn” vinna nästa kommunval 2022?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch (SN) och Lena Dafgård (SN)