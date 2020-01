Debatt: "Vi rustar Nynäshamn för framtiden"

I valet 2018 visade Nynäshamns invånare en tydlig vilja till förändring. Vid förra årsskiftet kunde därför en borgerlig Alliansledning tillträda, efter 103 år med oavbrutet socialdemokratiskt maktinnehav.

Den som har följt politiken via media under året har säkert noterat det höga tonläge som en del debattörer hållit sig med. Många hade nog hellre sett en mer konstruktiv ton. Men som tur är handlar politik om mycket mer än slagord. Vi har valt att inte gå in i alla dessa debatter. Det beror på att vi eftersträvar ett gott samarbetsklimat, men också på en annan viktig sak: Vi har haft mycket att ta tag i, minst sagt.

Vi visste att kommunen hade en del utmaningar som skulle behöva hanteras. Men under året har alltfler omfattande behov uppdagats. Genom en lång tids bristande fastighetsunderhåll har vi exempelvis ett stort arbete framför oss med att rusta våra lokaler. På en rad områden har det historiskt gjorts särlösningar som i dag skapar stor oreda och ibland är rent olagliga.

I detta läge har vi tvingats prioritera om. Huvudfokus är nu att skapa ordning och reda. Detta lägger grunden för kunskap och tillväxt som i sin tur bidrar till stärkt frihet och framtidstro.

Att en kommun ska följa lagar och regler, eftersträva en sund ekonomi, ha en effektiv organisation och jobba systematiskt mot uppsatta mål låter nog rimligt för alla. Men tyvärr har det funnits behov av förbättringar även på det området.

Vi genomför nu en fullständig genomlysning av kommunens organisation. Vi har under året rekryterat en lång rad nya chefer inom den centrala förvaltningen. Vi har sett över målen för kommunens verksamhet och skapat ett budgetöverskott på två procent för oförutsedda kostnader och nödvändiga investeringar.

Enligt lag får kommunen inte gynna vissa kommuninvånare, utan ska behandla alla lika. I några uppmärksammade fall har vi eller våra förvaltningar behövt fatta beslut som väcker känslor. Det har exempelvis handlat om att avveckla skolskjuts som erbjudits i vissa områden men inte i andra och att avsluta den tillfälliga satsningen på lunchservering på Balder som bara erbjöds vissa äldre. Det här är inga lätta beslut. Vi har vinnlagt oss om en rak och ärlig dialog där vi lyssnat på dem som är berörda. I det långa loppet tror vi att de flesta uppskattar att kommunen behandlar alla efter samma måttstock.

I takt med att vi skapar ordning och reda ökar också möjligheten att utveckla verksamhet och höja kvaliteten. Vi ser nu en positiv utveckling av elevernas skolresultat och den utvecklingen vill vi förstärka. Trots ett ansträngt ekonomiskt läge genomför vi just nu den största satsningen på renovering och byggnation av skolor och förskolor på 40 år.

Under våren siktar vi på att besluta om en bred politisk överenskommelse om hur skolor och förskolor ska organiseras i framtiden. Vid årsskiftet får vuxenutbildningen namnet Campus Nynäshamn, vilket är första steget på väg mot en kraftigt utbyggd vuxenutbildning. På lång sikt ser vi gärna att fler i kommunen väljer en eftergymnasial utbildning.

Socialnämnden har börjat planera för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunen och ett inriktningsbeslut kommer att fattas i början på året.

Det är mycket glädjande att kommunens näringslivsklimat nu rankas högre än för några år sedan. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för företagen kommer att fortsätta. Ett viktigt verktyg är den nya näringslivsberedningen som startat under året.

Genom vårt fokus på kunskap och tillväxt rustar vi Nynäshamn för en framtid där den gamla industristadens strukturer ersätts med företagande och innovation. Fler ska känna framtidstro och ha friheten att forma sitt liv. Välfärden ska präglas av nytänkande och valfrihet. Privata initiativ ska uppmuntras, inte kvävas.

Vi ser nu fram emot ett nytt år där vi tillsammans med alla invånare i Nynäshamn fortsätter arbetet för ordning och reda, kunskap och tillväxt samt frihet och framtidstro.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Daniel Adborn (L), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Maria Gard Günster (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Antonella Pirrone (KD), ordförande i socialnämnden

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden