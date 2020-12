Debatt: "Vi ser vikten av ett rikt föreningsliv – låt oss samarbeta!"

I NP har Christer Dahl haft två insändare där han lyfter fram betydelsen av det ideella föreningslivet. För kommunens stöd till Nynäshamns föreningsliv behövs enligt Christer Dahl en kultur- och fritidsnämnd.

Då jag inte som Christer Dahl har kännedom om den bakomliggande historien varför den nuvarande nämnden ordnades vill jag inte i denna min insändare diskutera den frågan, även om jag anser att det viktigaste inte är formerna för hur kommunen skall ordna stödet till föreningslivet utan att det finns ett sådant stöd.

Däremot är jag överens med Christer Dahl om att det behövs också ett politiskt engagemang i dessa frågor. Det ideella föreningslivet utgör på många sätt en bas i den demokrati som vi alla anser helt av görande för att utveckla vårt land. Det är oerhört viktigt att vår kommuns ledande politiker inser det och också tar de politiska och ekonomiska konsekvenserna av detta.

Låt mig konstatera att samtidigt som jag under 50 år haft en fot i den kommunala politiken också haft en fot i det ideella föreningslivet är min erfarenhet att socialdemokrater och liberaler i stora drag varit överens om betydelsen av ett rikt och varierat föreningsliv och tillsammans varit beredda att stödja detta på olika sätt.

Jag bygger detta mitt påstående på många års personliga erfarenheter från kommunalpolitiken bland annat som ordförande i fritidsnämnden i Botkyrka kommun under en mandatperiod under senare hälften av 1900-talet. Under den perioden drev Folkpartiet (idag Liberalerna) med stöd av samtliga partier utom Vänsterpartiet, att den kommunala fritidsverksamheten inte skulle konkurrera med det ideella föreningslivet.

En av konsekvenserna med denna idé var att under min tid som ordförande i fritidsnämnden startades ett antal öppna fritidsgårdar i olika delar av kommunen, som i samtliga fall drevs av olika ideella föreningar med olika ideologisk inriktning. Vi såg det som en styrka, samtidigt som vi också värnade om de olika föreningarnas integritet.

Att föreningarna drev den öppna fritidsverksamheten hade inte som syfte att spara pengar utan byggde på principen att kommunen inte skulle konkurrera med det ideella föreningslivet (ofta med betydligt större ekonomiska resurser än föreningslivet). Självklart tillförde detta också verksamheten många ideella resurser, det blev utan tvekan betydelsefulla plusvärden. Under ett antal år höll man fast vid denna inriktning, men sedan länge har man övergivit denna. Vad det berodde på vill jag inte uttala mig om.

Med detta konkreta exempel vill jag visa att Socialdemokraterna och Liberalerna inte är varandras motståndare i denna fråga. Tvärtom har vi en lång tradition av nära och fruktbart samarbete när det gäller konkret stöd till det ideella föreningslivet.

Personligt anser jag att det bör finnas goda möjligheter för oss att tillsammans medverka till att föreningslivet i Nynäshamn utvecklas och får de resurser som behöver. Om det i framtiden kommer att ske genom en egen politisk nämnd eller kanske ett utskott inom barn- och utbildningsnämnden, men med en av kommunfullmäktige fastlagd budget kanske är av mindre betydelse.

Men av betydelse är att det i nämnden eller utskottet finns personer med engagemang för föreningslivet och som även har en fot i det ideella föreningslivet och under vilka villkor detta arbetar.

Bernt Wåhleman (L)