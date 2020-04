Debatt: "Viktigt att investera i framtidstro – vi kan göra något bra av sjukhusbyggnaden"

Vi befinner oss nu i en ny kris som kommer påverka näringslivet och jobben i kommunen. Coronakrisen påverka oss alla och det är nu viktigt att det offentliga investerar i framtidstro.

För Nynäshamn var 2005 ett dramatiskt år. Hundratals och åter hundratals arbetstillfällen försvann från kommunen och dess omgivning. Musköbasen lades ned och när dessutom Ericsson meddelade att verksamheten i Nynäshamn skulle upphöra och 463 arbetstillfällen skulle försvinna, gick luften ur Nynäshamns kommun. Några år senare slog också finanskrisen till.

När arbetslösheten var som värst och självkänslan som lägst visade den dåvarande politiska ledningen med Ilija Batljan (S) och Leif Stenquist (FP) stort politiskt ledarskap. De vägrade ge upp.

Vi i Nynäshamns kommun behövde en kraftig injektion för att få igång tillväxten och jobben i kommunen. Direkta förhandlingar med regeringen, landshövdingen och riskvilligt kapital resulterade i att motorvägsbygget kom igång snabbare, investeringar och kom tillstånd för att lyfta den gamla fabriken i Telegrafenområdet med handel och bostäder. Hjulen började snurra i samhället. Samtidigt var vården hotad i Nynäshamn och sjukhuset skulle säljas. Vi är många som försökte rädda akutintaget, vårdcentralen och centralortens handel.

Sjukhuset köptes av kommunen och starka partners kopplades till affären genom Orkla och Utstillingsplassen Eiendom. Under kriser är det viktigt att samhället investerar för att lyfta näringslivet och samhället i övrigt. Det finns nu färdig detaljplan över området och en byggnation är möjlig.

Men sedan affären gjordes har mycket ändrats och utformning med ett nytt inomhuscentrum kanske inte längre är det bästa alternativet.

Utifrån den bakgrunden känns det som sjukhuset köptes under en annan tid, som nästan känns som under ett annat liv. Socialdemokraterna ser att kommunen får många möjligheter med att nu ta över aktieinnehavet i Allkärsplans Utveckling AB. Detta ger oss bland annat förmågan att styra över en central plats för bostäder, handel och utveckling med framtidstro.

Vad skall kan då sjukhuset utvecklas till? Vi i Socialdemokraterna vill att sjukhuset fortsatt ska innefatta omsorg och vård samt utbildning och kommunal service. Marken med parkeringen bör utvecklas med bostäder och med möjlighet till handelsplats. En fortsatt utveckling av Campus Nynäshamn och flytt av delar av gymnasieutbildningen ingår också i en möjlig framtidsbild.

Utveckling och en gemensam målbild kräver samsyn och kommunen behöver lära av den hårda framfarten man planerar i Ösmo, där kommunledning kör över folkrörelsen med centralt direktiv.

De nya utvecklingsplaner för Nynäshamns centrala mark med sjukhuset tycker vi ska utvecklas tillsammans med folkrörelserna och de som bor i närområdet. Utvecklingsplaner får inte vara förunnat en central administration. Genom att inkludera invånare, medarbetare i kommunen, näringslivet och politiker kan vi skapa en gemensam framtidstro för Nynäshamn.

Vi befinner oss nu i en ny kris som kommer påverka näringslivet och jobben i kommunen. Coronakrisen påverka oss alla och det är nu viktigt att det offentliga investerar i framtidstro.

Genom beslutet att förvärva aktierna i Allkärsplan Utvecklings AB, får kommunen kontroll över sjukhusbyggnaden, marken runt omkring och investerar i det gemensamma. Sjukhuset behöver en rejäl ansiktslyftning både inomhus och även utomhus.

Det finns de som hävdar att det varit dålig affär för kommunen att vara med som ägare till Alkärrsplan och sjukhuset. Vi tycker inte det, även om saker med facit i hand hade kunnat göras annorlunda. Kommunen förvärvade sjukhuset 2008 från Locum för 64 miljoner kronor och sålde fastigheten 2008 till Allkärsplans Utveckling AB för 120 miljoner kronor, med en tilläggsköpeskilling om 54 miljoner när bygglov beviljas.

Under åren från 2008 framtill idag har kommunen hyrt sjukhuset för cirka 7 miljoner kronor per år, vilket gjort att kommunens hyra varit 706 kronor per kvadratmeter, när hyran för andra lokaler intill legat på cirka 1 200 kronor per kvadratmeter. Detta har gjort att kommunen fått mer pengar över till verksamhet.

Nu får vi möjlighet att äga byggnaden själva och kan därför också investera i renovering som kommer oss alla tillgodo, samtidigt som vi kan utveckla vår hembygd i en svår tid.

Men när vi utvecklar samhället och den gemensamma framtidsbilden behöver vi sätta människan i centrum.

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition