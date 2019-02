Bouveng: Vi håller oss inte i sargen

Replik till Patrik Isestad i NP den 1 februari.

Tack Patrik för att du nu även som oppositionspolitiker engagerar dig för kommunens utveckling.

Tyvärr är vare sig hockeymetaforen, eller resten av inlägget helt lätt att förstå, särskilt inte om man ska försöka sig på att ställa dina ord mot den verklighet vi upplevt såväl före som efter Alliansens övertagande av styret av Nynäshamn.

Jag förstår givetvis din och dina partivänners besvikelse, när den sista socialdemokratiska bastionen i länet föll i höstens val efter en 103-årig maktprenumeration. Vem gillar att förlora? Och så klart är det inte lätt att ställa om till opposition från ett invant maktperspektiv.

Jag och mina Allianskollegor arbetar varje dag med att dels driva kommunens dagliga verksamhet, samtidigt som vi hela tiden med små steg framåt, gör vårt yttersta för att vända de kurvor som pekat åt fel håll under alltför lång tid. Utmaningarna är stora, inte minst när vi nu går in i ett annat och besvärligare konjunkturläge, där bostadsmarknaden nationellt och inte minst i Stockholmsregionen bromsat in kraftigt och där befolkningstillväxten i Nynäshamn stannade av, redan under din tid vid rodret, när hjulen på annat håll rullade som fortast.

När det gäller vår plan som du säger dig sakna så antogs vår Mål- och budget i december och utgör nu grunden för arbetet under 2019. Vi kommer dessutom att arbeta med att skapa en grund för att genomföra så många av de frågor vi i Alliansen gick till val på som möjligt, men allt görs inte över en natt.

Som vi också meddelat i media och på annat sätt så ser vi två huvudsakliga problemområden, där vi lägger vår första huvudsakliga prioritering. Det handlar om näringsliv och skola, där vi på olika rankinglistor legat riktigt dåligt till under en följd av år.

I vår prioritering av näringsliv och företagande har vi startat upp en näringslivsberedning, som har det tydliga uppdraget att lyfta oss som företagsvänlig och näringslivsinriktad kommun. Som en följd av den prioriteringen har Nynäshamn som en av sju kommuner i landet uttagits att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram.

Vi sitter alltså vare sig still i båten eller håller oss i sargen. Vi arbetar varje dag för ett bättre Nynäshamn och som sagt, metodiskt steg för steg. Vi kommer givetvis att berätta om hur den resan går och när vi når mål och delmål, men när vi har resultat att redovisa.

Däremot kommer vi inte att göra mediala utspel om nya utopiska städer eller med påståenden om färdiga avtal som inte finns. Vi lovar alltså inte allt till alla, men när vi lovar, så gör vi allt för att hålla dessa löften.

Efter valet pratade du och dina partikamrater väldigt mycket om att vi borde göra gemensam sak i blocköverskridande kompromisser för Nynäshamns bästa. Varför inte damma av de tankarna i stället för att bara vara emot det mesta. Du är välkommen när som helst, att hjälpa till med arbetet för ett bättre Nynäshamn.

Harry Bouveng (M)

Kommunstyrelseordförande

