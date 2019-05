Debatt C: Ytterligare satsning på skärgårdsbåtarna

Efter förslag från Centerpartiet genomfördes ett försök med att låta SL:s periodkort gälla i skärgårdstrafiken under våren och hösten 2018. Syftet med försöket var att på ett effektivt sätt utnyttja de många tomma platserna på skärgårdsbåtarna under lågsäsongen samtidigt som det öppnar upp för fler pendlingsmöjligheter i kommuner såsom Vaxholm, Lidingö och Nacka. Ytterligare en vinst är att det lockar fler besökare till skärgården året om vilket kan ge möjlighet till förlängd säsong och fler jobb på skärgårdens värdshus och pensionat.

Under början av 2019 har en utvärdering genomförts och resultatet av utvärderingen har varit överväldigande positivt. Därför har Centerpartiet och den Blågröna majoriteten i regionen nu beslutat att permanenta satsningen. Från och med i höst kommer man att kunna åka med SL-kort på skärgårdsbåtarna från mitten av september till mitten av maj. Det vill säga åtta av årets tolv månader.

Satsningen utvidgas också till att även gälla vintertidtabellen vilket innebär att pendlare även kommer kunna njuta av skärgården under vintern. Efter permanentningen kommer även skolkort gälla i skärgårdstrafiken under den angivna perioden.

Skärgården är en unik och vacker miljö för människor att uppleva men framförallt en plats där människor bor och verkar året om. Detta är ett smidigt sätt och ett effektivt använda våra skattepengar för att både starka skärgårdens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.

Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd, Michaela Haga (C) Ordförande sjötrafikutskottet i Region Stockholm, Maria Gard Günster (C), gruppledare i Nynäshamn

