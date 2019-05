Debatt M: Kärnkraften behövs visst

Tack Emma för din fråga angående kärnkraft, självklart ska jag besvara den, även om den ligger lite vid sidan av Nynäshamns kommunala vardag, som är där jag lägger mitt huvudsakliga, politiska arbete. Svaret på hur jag tänker kring kärnkraften skiljer sig inte från partilinjen i frågan. Mitt svar är att kärnkraften behövs.

Om vi ska bli fossilfria i framtiden så behövs det mer energi och el än vad vindkraftverk och solpaneler kommer kunna generera. Kärnkraft står i alla väder och producerar energi dygnen runt. Om kärnkraft läggs ner runt om i Europa så kommer kolkraften sätta igång igen liksom importen av smutsig gas. Utsläppen kommer alltså öka. MP i Tyskland fick igenom sin önskan om att avveckla kärnkraften och konsekvenserna blev att Tyskland nu redan har ett el-underskott och har dragit igång ett kolkraftverk som släpper ut 60 000 ton (!) avfall i luften varje dag och producerar tusentals ton giftig aska istället.

Det är häpnadsväckande hur Miljöpartiet gång på gång inte kan tänka mer långsiktigt och ha mer konsekvenstänk. Miljöpartiet glömmer att för att kunna göra riktiga åtgärder behövs en stark välfärd. Otillräckligt med el kommer att skada vår välfärd och det kommer inte finnas pengar över att investera i miljö- och klimat.

Att kalla forskning kring kärnkraft för olönsamt visar på mycket hög ignorans från Miljöpartiet. Ja, forskning kostar pengar och tar tid. Tänk om vi resonerade som ni gör med all annan forskning också? Tänk om vi lägger ner all annan forskning för att det kostar pengar och tar tid? Klimat hotet är, oberoende av vad ni säger, globalt och i hög grad en EU fråga. Moderaterna kommer att kämpa för att EU pumpar in mer pengar i forskning som lönar sig på lång sikt. Det finns visst möjligheter att effektivisera kärnkraft, göra det säkrare och att göra det renare. Man tittar även på nya forskningsmetoder hur avfallet skall kunna återanvändas i processen. Men vi vill inte att alla forskningspengar enbart ska gå till kärnkraft utan även för att hitta andra nya och mer effektiva metoder som ännu inte finns.

Självklart ska vi göra i Nynäshamn vad vi kan för att minska utsläpp NU. Vi har utsläppsmål för Nynäshamn och vi har tidigare skickat dig dokumentet som du även var med och skrev under. Vi jobbar med att få en renare kommun med mindre skräp. Vi håller i denna stund på med nya avtal för sophantering för vår kommun som även kommer kunna gynna fler kommuner i Södertörn.

Men faktum kvarstår att gröna frihandelsavtal på miljövänliga produkter mellan EU och länder som Indien och Kina kommer, provocerande nog, göra mer för vår planet än att satsa 100 miljarder på nya tågbanor i Europa eller mer vindkraft i Sverige. EU ska vara en förebild som visar på att ekonomisk tillväxt och välfärd visst kan gå hand i hand med klimattänket. Glöm inte att tack vare högerpartierna avskaffades tullar på solpaneler och folk är nu mer benägna att ha dem på sina hem. Företag som Ikea säljer nu, tack vare högerpolitik, solpaneler till privatpersoner.

Ert konstanta lokaltänk i enbart Sverige kommer inte stoppa Kina från att bygga över 200 nya kolkraftverk. Underskatta inte vad EU kan åstadkomma.

Harry Bouveng (M)

