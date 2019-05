Debatt: Vi vill fånga upp folkets vilja om framtidens Ösmo

Kommun påbörjar nu en detaljplanering för utbyggnad av Ösmo som är en av de utpekade landsbygdsnoderna i RUFS 2050 (regional utvecklingsplan för stockholmsregionen).

En utbyggnad av Ösmo infrastruktur som en förutsättning för att utveckla bostadsbeståndet, skolor, och fritidsfunktioner samt förskola och äldrevård med omsorgsverksamhet.

Ösmo är en centralt belägen ort på Södertörn. Ösmo tätort är vackert belägen norr om Nynäshamns stad vid en egen sjö, Muskan. Det är en förort till Stockholm som bärs upp av dess mångkulturella arv och invånare. Det visars sig inte minst i det rika utbudet av föreningsliv.

Närhet till buss och pendeltåg är förutsättningar för en rörlig fritid och enkelhet att komma till och från arbeten i regionen.

Ösmo erbjuder med sin nya centrumkärna en inbjudan till fortsatta satsningar runt denna kärna med ny skola, nya bostäder och ett rikare näringsliv i samverkan med alla ideella organisationer.

Ösmo erbjuder rekreationer med naturupplevelser invid Muskan samt vidsträckt landsbygd invid hörnet.

När stora planer om ny utveckling påbörjas är det viktigt att de som verkar och bor i området får vara med och påverka den framtida utvecklingen. En utveckling av samhällsfunktionerna i Ösmo sker dels genom att det finns en samhällskritisk infrastruktur, men också det som byggs på denna.

Hus byggs men också vad som planeras in mellan husen. Här kommer behövas bättre vägar för bussar och bilar, här kommer att behövas trygghetsboende och vård och omsorgsboende för de äldre.

Vi kommer behöva en ny skola med målet att bli Södertörns bästa skola för attraktiv utbildning som i sig lockar till sig folk som vill verka och bo i Ösmo.

Vi behöver också Södertörns bästa förskola för våra yngre samt utöka och förbättra möjligheten till en rik fritid för alla runt husknuten.

Vi som föreningar representerar många som idag bor i Ösmo. Våra medlemmar är närmast att fundera på framtiden och ingen är bättre än de för att diskutera dessa frågor.

Vi tror också att en helt ny skola behöver genomtänkta lokaler i närheten av det nya fritidscentrum som växer upp runt kring Ösmo IP.

Vi boende i Ösmo har redan idag funderingar på om det är så klokt att lappa och laga det gamla vård och omsorgsboendet vid Tallåsen som ligger långt bort och otillgängligt till.

Här finns istället förslag från ett stort antal enskilda pensionärer i inom Ösmo PRO som lagt ett medborgarförslag för ett nytt vård- och omsorgsboende, trygghetsboende samt ett sammanhållet hälsocentrum med läkare, fotvård, optiker och apotek som ligger runt den nya centrumkärnan i Ösmo.

När man bygger hus och anläggningar måste man också planera in miljö som dessa ska ingå i. Vi måste kunna bygga hus och fastigheter som lokala energinoder i det framtida elnätet baserat på miljövänliga metoder och materiel.

Kommunen har precis påbörjat planeringen och vi boende har därför nu stor möjlighet att berätta hur vi vill att det framtida Ösmo ska utvecklas.

Ösmo kommer att fram till 2028 växa med cirka 53 procent vilket är en kraftig tillväxt som kommer behövas planeras. De som är bäst skickade att planera den framtida utbyggnaden är de som bor och verkar i Ösmo.

Villaägareföreningen i Ösmo och Socialdemokraterna Ösmo har därför tagit initiativet att tillsammans med övriga föreningsliv i Ösmo bidra till att fånga upp folkets vilja med utgångspunkt inom respektive föreningsliv. Dessa önskemål om framtid Ösmo 2030 kommer sen att kanaliseras till berörda politiker för implementering i detaljplanen för Nya Ösmo som syftar till en hållbar utveckling av vår hembygd.

Den 2 juni klockan 12-15 bjuder Ösmo Villaägareförening och Socialdemokraterna i Ösmo in samtliga folkrörelseanknutna föreningar samt alla med intresse för Ösmos utveckling till öppet möte på torget i Ösmo utanför simhallen. Alla är välkomna att besöka oss under trevliga former där PRO, Hyresgästföreningen, Svenska Kyrkan och Ösmo GIF kommer finnas på plats.

Per Johannisson Ösmo villaägare

Ove Forsberg Ösmo socialdemokratiska förening

