Förändringsresan för Nynäshamn har bara börjat

Nu har det snart gått 1,5 månad sedan vi fick en ny politisk ledning här i Nynäshamns kommun. Förväntningar på förändring finns hos många av oss, detta vittnade bland annat valresultatet tydligt om. Förändringsresan för Nynäshamns kommun har precis startat.

Förändring är inte alltid enkel och förändring går inte alltid fort. När vårt förra kommunalråd efter cirka fyra veckor skriver att sarger ska släppas och att Socialdemokraterna står redo att ta tillbaka ledningen blir det förstås ett riktigt självmål om vi ska använda sporttermer.

För faktum är att förändring måste få ta tid och viktigt att komma ihåg i detta är att kommunens verksamheter inte på något sätt stannar upp. Vi skall även komma ihåg att mål och budget för 2019 är framarbetat av den föregående majoriteten, stora förändringar i en redan lagd budget är även det en utmaning i en förväntan på en helt ny politisk ledning.

Som vice ordförande för kommunens Socialnämnd och dess utskott följer jag Socialförvaltningens arbete på nära håll. Socialnämnden är en bred nämnd där vi som en samlad nämnd har ansvar för Socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden. En sak är jag ödmjuk säker på, vi har stora utmaningar framför oss. Vårat uppdrag är att försöka möta dessa utmaningar och se till att vi står så redo och förberedda som det faktiskt går när förändringarna kommer.

För helt klart är att förändringar kommer att komma, det gäller bland annat framtida kompetensförsörjning. Faktum är att vård och omsorg i Sverige inom inte allt för lång tid kommer att sakna 180 000 medarbetare, vi i Nynäshamn är givetvis inte undantaget från detta faktum.

En extremt viktig del i vårt framtida arbete med kompetensförsörjning är att vi lyckas attrahera nya medarbetare och att se till att de som arbetar inom Nynäshamns kommun idag har en trygg, god och säker arbetsmiljö så att de orkar arbeta kvar hos oss. Glädjande är att vi för första gången på många år ser sjunkande procent gällande sjukskrivningar inom Socialförvaltningen, vilket är väldigt glädjande.

Ett till faktum som vi idag känner till är att vi blir allt fler 80 år och äldre i Nynäshamn kommun, vilket är riktigt positivt. Med detta medföljer även ett ansvar att möta ett utökat vårdbehov, bland annat gällande vård i hemmet. Huvudman för detta ansvar är också under utredning. Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting) planerar att föra över ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser till länets kommuner. Blir detta realitet så kommer Socialförvaltningen att få ett ytterligare utökat ansvar gällande hälso– och sjukvårdsinsatser, detta i sin tur kräver ett utökat kompetensbehov för att kunna möta det eventuella uppdraget. Detta måste vi följa noga.

Parallellt med detta behöver vi se till att de vård- och omsorgsplatser vi har idag är rätt till antal och att vi möter det kommande och beräknade behovet. Vi behöver också bygga om och renovera de befintliga verksamhetslokaler som finns idag. Vi vet till exempel att flera av våra boenden inte möter ett kommande behov av utökande vårdinsatser, till exempel möjlighet till att inrymma flertalet hjälpmedel.

Vi måste även i den mån det går och så långt det är möjligt säkerställa att vi inom Nynäshamns kommun erbjuder vård och omsorg innanför kommunens gränser. Som äldre och anhörig skall man känna sig trygg med att kunna bo kvar i Nynäshamn kommun även om man får ett utökat vård eller omsorgsbehov.

När det gäller Socialnämnden och Socialförvaltningens fortgående arbete så är vi ganska så vana med just förändringsarbete. Förändring är lite av våra verksamheters grundfundament och vi arbetar dagligen med att hantera förändringar både välplanerade och extremt hastiga. Jag skulle vilja säga att våra verksamhetsområden är områden där det inte finns utrymme för att bara släppa en sarg och ge sig ut på hal is. Metaforen passar helt enkelt inte in.

Till sist vill jag säga att under tiden vi inom Alliansen sätter nya, välgrundade, faktabaserade, och tydliga ramar för framtiden fortsätter alla fantastiska medarbetare inom Socialförvaltningens verksamheter sitt fina arbete. Vi kommer sedan tillsammans ge oss ut på stabila skridskor där vi håller oss i varandra och inte i någon sarg.

Anders Karlsson, Gruppledare (M)

Vice ordförande Socialnämnden och dess utskott

Ersättare kommunfullmäktige

