Viktiga framtidsbeslut väntar i Nynäshamn

Politikerna i Nynäshamn kommun står de närmaste veckorna inför mycket viktiga vägval. Strategiska beslut ska tas om nya skolbyggnader och nya förskolebyggnader.

Vid kommunstyrelsens möte torsdagen den 21 februari ska för vår hembygd viktiga beslut fattas som kommer påverka oss för långtid framöver. Politikerna ska fatta beslut om vi ska fortsätta att lappa och laga skolan i Ösmo eller bygga en ny modern skola samtidigt som bostäder kommer växa fram i Källberga och nya bostäder kommer att byggas i Ösmo.

För Socialdemokraterna är valet självklart att vi behöver bygga en ny skola och på platsen där skolan idag är placerad utveckla centrum och bostäder för ett mer levande Ösmo.

Under samma kommunstyrelsemöte ska politikerna även fatta beslut om vi ska minska skolkapaciteten i Sunnerbyskolan samtidigt som Sorundabygden kommer växa. I det läget är det oklokt att bygga om Sunnerbyskolan för cirka 105-150 miljoner kronor och där tränga in förskolebarn, skolbarn från Sunnerby och Kyrkis samt även trycka in en matsal. Detta minskar skolkapaciteten samtidigt som Sorunda växer med fler barn och nya bostäder. Sunnerbyskolan är en gammal byggnad och byggd under de åren där konstruktion inte var den bästa och risk för nya fukt- och mögel skador är betydande.

Socialdemokraternas förslag är att bygga en ny förskola, en separat matsal invid skolan samt utreda vilket som är mest kostnadseffektivt för framtiden att bygga ny skola eller renovera befintlig byggnad.

Över 40-åriga byggnader är inte svaret på framtiden bästa skola, utan här behövs en politik som inte håller sig i sargen och har en strategi för en växande hembygd. De politiska förslagen om att lappa och laga är säkert välmenande men är inte långsiktigt hållbara. Vi måste se till att våra barn, barnbarn och äldre även har en skola eller ett vård- och omsorgsboende om 10 eller 20 år också. Lappa och laga kan vara bra ibland men ger inte plats för ett växande Nynäshamn.

Nynäshamns framtid ser ljus ut med fler företag som vill etablera sig och fler människor som vill bygga och etablera en framtid i vår kommun. Det är då viktigt att vi har en gemensam strategi hur den framtida utvecklingen ska ske. Fram till år 2050 kommer vår hembygd mer än fördubblas i invånarantal och framtill år 2028 kommer innevånarantalet i Ösmo och Sorunda öka med cirka 40 procent. Det kräver betydande investeringar för att kunna tillgodose en kvalitativ vård, skola och omsorg.

Vår hembygd har det bästa av Sverige på en och samma plats: småstaden, bylivet, landsbygden och skärgården men också närhet till Stockholm. Hela Nynäshamns kommun ska utvecklas och vara livskraftig. Klyftan mellan stad och land ska slutas.

Vi behöver investera i en bättre välfärd, vi behöver bygga nya förskolor, skolor och vård- omsorgsboenden.

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition

