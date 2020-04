Destination Gotland minskar antalet turer – vill att fler ska avboka sina biljetter: ”Stanna hemma i påsk!”

Från och med den 1 april drar rederiet Destination Gotland ned på antalet avgångar, till sin så kallade "basturlista". Det innebär vanligtvis två dagliga avgångar till och från Nynäshamn samt en daglig avgång till och från Oskarshamn, med ordinarie avgångs- och ankomsttider.

Orsaken till att färjorna till och från Visby fortsätter att gå, samtidigt som det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 sprids, är att det är i fortsättningen behöver transporteras varor till invånarna på Gotland. Destination Gotland avråder från alla resor som inte är absolut nödvändiga. Antalet sittplatser på färjorna har begränsats, så att resenärerna inte ska sitta för nära varandra.

– Vår första prioritet är att långsiktigt säkra försörjningstrafiken. Vi är samhällskritisk infrastruktur. Jag är övertygad om att det finns förståelse för nödvändigheten i besluten, och jag vill tacka alla kunder som tar ansvar i dessa tider, säger Destination Gotlands vd Christer Bruzelius i ett pressmeddelande.

Det finns flera orsaker till att Destination Gotland bestämt uppmanar allmänheten att inte göra onödiga resor till Gotland, i det läge som nu råder. Men den allra viktigaste orsaken är att sjukvården på Gotland har en begränsad kapacitet. Det finns inte så många vårdplatser där, så om personer som är drabbade med covid-19 reser dit och smittar andra finns en stor risk att vårdplatserna inte kommer att räcka till.

Destination Gotland uppger att antalet inbokade resenärer under påskhelgen redan har minskat rejält, men att man verkligen hoppas att ännu fler personer under de närmaste dagarna ska avboka sina biljetter. På de avgångar som flest personer brukar resa under en normal påskhelg tillåter rederiet nu inga nya bokningar.

- Vårt tydliga budskap nu är ”Stanna hemma i påsk”. Nu skyddar vi sjukvården och säkrar den nödvändiga försörjningstrafiken. Vårt vackra Gotland finns kvar för en resa längre fram i tiden, säger Christer Bruzelius.

