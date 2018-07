Expert: Intresset för solceller ökar – så gör du och så snabbt räknar du hem investeringen

Flera faktorer bidrar till att intresset för solceller skjutit i höjden i Sverige: Förutom att priserna på solceller har sjunkit, går det numera att få 30 procents investeringsstöd vid en solcellsinstallation i stället för tidigare 20 procent. Staten mer stöd att dela ut än tidigare, och från den första augusti behöver man inte heller bygglov för solceller längre.

Det finns en mängd olika företag som konkurrerar om att få sälja utrustning och installera den på ditt tak. Parallellt med många nya små aktörer satsar i princip alla elbolagen nu på denna bransch. De både säljer solcellsinstallationer och erbjuder solcellsproducenter att sälja el till dem till mer eller mindre förmånliga villkor.

Hur gör man då för att sätta igång? Enligt energi- och miljökonsulten Hugo Franzén är första steget att ta kontakt med företag och be om att få offerter.

– Solcellsinstallatören kan oftast utifrån digitala kartor ge förslag och lämna offert på en lämplig solcellsinstallation, men installatören bör göra ett hembesök innan kontrakt skrivs, säger han.

Innan man begär in en offert bör man känna till kvadratmeterytan på sitt tak, takytans ungefärliga lutning och takets riktning i förhållande till söder. Man får även uppge sin tidigare elförbrukning.

– Mitt råd är att man väljer ut i alla fall tre olika leverantörer, lokalt och rikstäckande, stora och små och ber om offerter, så man får ett brett underlag att välja mellan. Kontakta gärna din energirådgivare för hjälp att välja! säger Hugo Franzén.

Valet mellan en stor eller liten aktör är en smaksak, tycker han.

– Finns aktörerna med på branschorganisationen Svensk solenergis hemsida och är registrerade på Elsäkerhetsverkets hemsida som elföretag så ska de vara okej. När det gäller de större företagen, som Vattenfall och E.on - så ligger de ofta lite dyrare i pris, men kan upplevas som tryggare av vissa eftersom många haft med dem att göra tidigare som elkonsumenter, säger Hugo Franzén.

När solpanelerna på taket monteras in placeras också en växelriktare i huset, som omvandlar likström till växelström. Systemet kopplas sedan upp till din dator.

Pengar på detta tjänar man genom att man minskar mängden köpt energi. Överskottselen säljer man till elleverantörerna och dessutom får man bland annat göra vissa skatteavdrag. Hur lång tid det tar innan man tjänat in investeringskostnaden för solcellerna varierar, det beror på ränteläge och på hur priset på el utvecklas. Men man kan räkna med att avskrivningstiden är kortare än den tekniska livslängden på solcellerna, som är 25 till 30 år.

– Man täljer inte guld med det här, men det blir en bra affär, säger Hugo Franzén.

Solceller trivs när det inte är för varmt och passar därför bra i Sverige. Nästan alla kan satsa på solceller, om inte huset ligger i total skugga.

– Däremot kommer ekonomin att variera för dig beroende på ditt läge. Har du stora öppna ytor runtomkring och södersol blir det förstås bättre än om du har ett öst- eller västläge. Men det skiljer kanske bara tio procent i ekonomi, säger Hugo Franzén.

Hur snabbt räknar man hem en investering av en solcellsanläggning?

Testfaktas reporter begärde in offert på en solcellsinstallation på 10 kW (34 paneler) från ett större och ett mindre företag för sitt eget suterrängradhus. Radhuset ( 72 kvadratmeter per plan) ligger i öst-/ västläge i södra Stockholm och har en elförbrukning på runt 10 000 kWh per år.

Anläggningen beräknas producera 8362 kWh per år, varav 2821 kan användas i hushållet direkt och resten säljas till elnätet.

Det större företagets offert var på cirka 180 000 kr och det mindre företagets offert på ca 170 000 kr. Om man räknar in ett investeringsstöd på 30 procent skulle kostnaden bli 126 respektive 119 000 kr.

• En räknekalkyl* på den billigare anläggningen gjord i programmet Solekonomi visar att den efter nio år har gett mer pengar tillbaka via gratis el och såld el än vad den kostade i inköp. (Produktionsvärdet = det man tjänar totalt på att använda egen el i stället för att köpa och på att sälja sin el är 13111 kronor per år. Investeringen 119 000 kr delat på 13 111 kr = 9).

• Uträkningen visar också att även om husägaren lånar till anläggningen med en ränta på fem procent ger investeringen i genomsnitt 3563 kr plus per år. (Kostnad för räntor och amortering = 9548 kronor per år. Produktionsvärdet minus kostnad för räntor och amortering = 3563 kr/år).

Förutsättningar för uträkningen:

• Pris: 119 000 efter investeringsstöd på 30 procent.

• Ränta: 5 procent

• Lånetid: 20 år

• Säljpriset för solelen (inklusive elcertifikat, skatteavdrag med mera) är 1,45 kr/kWh.

• Det beräknade värdet på den solel du använder själv i stället för att köpa el (inklusive elcertifikat): 1.80 kr/kWh.

* Räkneexemplet utgår från nu gällande regler och prisläge för köpt och egenproducerad el. Den el du fortfarande behöver köpa utöver den el du får från anläggningen och vissa elnätsavgifter ingår inte i kalkylen.

Långa väntetider på solcellsstödstöd

Den som söker investeringsstöd för sin solcellsanläggning får räkna med att beskedet om pengarna dröjer. Ansökningar som kommer in nu får troligen vänta på kommande års bidragspott, som kan förändras efter valet.

Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller från 20 till 30 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Under våren har ansökningarna strömmat in till länsstyrelserna, och handläggningstiderna är långa.

– Det ser olika ut i olika län, men de ligger på ungefär ett år i snitt i landet, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten, den myndighet som fördelar regeringens stödpengar på de olika länsstyrelserna.

Totalt handlar det om 915 miljoner kronor som regeringen avsatt per år för 2018-2020. Risken är stor att de pengar som finns kvar att fördela för 2018 inte räcker till de ansökningar som redan nu står i kö. Resten, och de som skickas in nu och framåt kommer behandlas i turordning men får förmodligen vänta på nästa års bidragspott. Vad som händer med bidraget efter valet – om det ligger kvar eller förändras – återstår att se .

Är det ens någon idé att söka när köerna redan är så långa, och man inte vet om bidraget blir kvar?

– Det tycker jag. Du förlorar inget på det – ansökan kan göras utifrån den installation du planerar göra, så du måste inte sätta igång bygget innan du får besked. Dessutom ger det en indikation till politikerna om hur intresset ser ut. Regeringen har tidigare skjutit till mer pengar för att korta köerna, när man sett att intresset varit stort, säger Andreas Gustafsson.

Martina Nyhlin & Lotta Hedin / Testfakta