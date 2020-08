Elever i Sunnerby fick Harry Potter-brev inför skolstarten

Hallå Anneli Allen, hur kom du på den här idén?

– Jag har följt den här klassen från lågstadiet i Kyrkskolan till den nya skolan Sunnerby, och hela klassen behöver höja både läslust och läsförståelse, så jag tyckte att de behövde något annorlunda och spännande redan vid skolstarten! Vi ska läsa böckerna och arbeta med dem på olika sätt.

Vad tyckte eleverna?

– Det verkade som att de tyckte att det var häftigt, och de blev lite nyfikna. Det var själva tanken, så det kändes bra.

Eleverna hade först hälsats välkomna till skolan med ett Hogwarts-brev. Sedan kom de förstås till klassrummet genom perrong 9 3/4.

Var det något de tyckte var extra kul?

– Eleverna delades in i elevhem av en sorteringshatt, precis som i Harry Potter. Jag hade spelat in deras namn och elevhemmets namn i min mobiltelefon och lagt den under hatten, som sedan "läste upp" deras namn.

I dag är det andra skoldagen, vad har ni börjat med?

– Vi har börjat läsa första boken. Det finns så mycket man kan göra; öva på personbeskrivningar, miljöbeskrivningar eller varför inte göra egna trolldrycksrecept! Vi ska jobba med det under hela hösten.

Harry Potter-världen har fångat många barns intresse ända sedan böckerna började komma ut 1997. Varför tror du att det är så?

– Ja, även barn som inte hade fastnat för läsningen fångades verkligen av böckerna från början. Jag tror att det handlar om fantasin och den här magiska världen som finns i böckerna.