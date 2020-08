Elever kommer i klungor – portas på Ica i Ösmo på skoltid: ”De håller inte avstånd trots alla tillsägelser”

Sedan i måndags är elever inte välkomna in på Ica Supermarket i Ösmo under skoltid.

– Problemet är att eleverna kommer in i klungor, och när vi säger till dem att skingra sig av hänsyn till andra nu under pandemin så lyssnar de inte, säger Helen Eriksson, som driver butiken tillsammans med Henrik Eriksson.

Problemet startade under våren. När skolorna kom i gång igen efter sommarlovet så började det om på samma sätt.

– Ofta är det en eller ett par som ska handla. Resten följer bara med. Vi har andra kunder, många äldre, som tycker att det är obehagligt med trängseln som uppstår. Vi har sagt till hur många gånger som helst och nu tröttnade vi bara.

Beslutet att avvisa alla elever på skoltid började gälla i måndags. Hur länge det ska pågå är inte sagt.

– Tyvärr var det någon enskild elev som stoppades i farten. Det är tråkigt. Det är klart att vi inte vill hindra elever från att handla, men det är en markering att man behöver ta hänsyn till andra.

Ägarna påpekar att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, och när det blir för många i butiken behöver man agera.

– Det bästa vore om vi kunde släppa in en eller några i taget, men vi har inte möjlighet att ha någon som står i dörren och vaktar.

Magnus Prior, rektor på Vanstaskolan som ligger intill butiken, säger att han precis fick vetskap om Icas agerande.

– Vi kom överens om att de ska skicka ett mejl om hur de önskar ha det i butiken och så tar vi det vidare till mentorer och i hembreven.

Magnus Prior berättar att skolan och Ica tidigare har haft kontakt i ärenden som snatterier och att åtgången på godis och läsk tidvis är hög i butiken. Från skolans sida är det viktigt att sprida informationen vidare till vårdnadshavare, säger han.

Under pandemin påminner skolan kontinuerligt eleverna om de allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symtom, säger han.

– Att folk inte håller avstånd är ett allmänt problem i samhället, inte bara på Ica. Det finns en informationströtthet i största allmänhet kring pandemin. Med det sagt ska vi naturligtvis hjälpas åt med det här. Jag fick samtalet alldeles nyss och vi har nu gjort upp om en plan.

Icas beslut har väckt många starka reaktioner på Facebook. Flera tycker att beslutet är bra och att man förstår problemet. Någon ställer sig frågande till att den tioåriga sonen inte ska kunna handla med sig mjölk hem efter skolan.

Det finns också funderingar kring vad som gäller, om man får göra så här. NP har frågat diskrimineringsombudsmannen, DO, om det är tillåtet i lag att stänga ute en grupp från en butik. DO har inte svarat, men det finns utlåtande från en liknande händelse, dock före pandemin. I det fallet säger DO att man ”får särbehandla om det finns ett berättigat syfte och det medel som används för att nå syftet anses vara lämpligt och nödvändigt”.