Med rymdfärden Apollo 11 hade Neil Armstrong uppdraget att landa på månen och gå där. Själv var jag fem år och har svaga minnen från händelsen. Hemma i Beirut gick familjemedlemmarna oroliga och förväntningsfulla och väntade på uppdatering i nyheterna. Radion var på, liksom tv:n. Och lättnaden var enorm när Armstrong, efter stor dramatik lyckades sätta ned månlandaren Eagle ”Örnen” för exakt 50 år sedan, den 20 juli 1969.

Några timmar senare, klockan 02.56 den 21 juli, steg han som första människa ned på månens yta. I kommunikationen med Houston hördes han säga de historiska orden ”That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind”, (”Ett litet steg för människan, ett gigantiskt kliv för mänskligheten”).

Förutom all annan kommunikation fanns även en mystisk kommentar från Armstrong. Kanske ville han reta ryssarna när han spydigt sa “Good luck, Mr. Gorsky”. På den tiden pågick en tuff rymdkapplöpning mellan Sovjetunionen och USA.

Det tog många år innan svaret kom, och det var ingen pik mot någon.

En dag när Neil som liten grabb spelade baseboll med sin bror flög bollen iväg och landade utanför grannen Gorskys sovrumsfönster. När Neil skulle hämta bollen hörde han grannfrun säga till sin man Gorsky: ”Oralsex!? Vill du ha oralsex? Det lär du inte få förrän grannens unge promenerar på månen!”.

Den här berättelsen blev mer känd i början av 1995 och med de många detaljerna i berättelsen blev den än mer trovärdig att den fick en ordentlig spridning på nätet. Men meningen ”Good luck, mr Gorsky” finns inte i ljudupptagningarna från månlandningen och var ”bara” ett rykte, en modern vandringssägen.

Senare, i slutet av 1995, dementerades den av bland annat Armstrong själv. Han berättade då att första gången han hade hört anekdoten var den levererad av komikern Buddy Hackett i Kalifornien.

Ryktet var dock starkare än astronautens dementi och många tror fortfarande att den är sann.

Ursprunget till denna vandringssägen är fortfarande okänd.