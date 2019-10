Få koll på Halloween och Allhelgona – etikettdoktorns råd: bus på fredagen och ljus på lördagen

Det finns många dagar att hålla koll på när det gäller halloween och allhelgona:

Halloween, från början all hallows eve som kan översättas till allhelgonaaftonen, enligt det irländska och amerikanska sättet att fira infaller alltid den 31 oktober, i år på en torsdag.

Allhelgonadagen är alltid den 1 november, i år på en fredag. I Sverige är den dagen dock ingen helgdag.

Förr firades alla själars dag alltid dagen efter allhelgonadagen. Skulle i så fall innebära lördag i år.

Fredagen före alla helgons dag har i Sverige i allt större utsträckning blivit den dagen då man klär ut sig och då barn går runt och kör bus eller godis, en svensk halloween. I år är den dagen den 1 november.

Många väjer dock att fira halloween helgen före.

Alla helgons dag, som är en helgdag, infaller nu för tiden alltid på en lördag mellan den 31 oktober och den 6 november. I år den 2 november. Det har blivit den stora dagen då man tänder ljus på gravar och minns nära och kära som avlidit.

Alla själars dag infaller nu enligt Svenska kyrkan på söndagen efter alla helgons dag, i år den 3 november. Det är den dag, enligt Svenska kyrkan, man minns och hedrar sina döda närstående.

Förrvirrande och oklart?

Inte enligt etikettdoktorn Mats Danielsson, som gjort en djupdykning bland svenska och internationella källor, och sedan gjort en tolkning över hur man bör se på firandet och högtiderna i Sverige:

– Eftersom det sedan lång tid är bestämt att helgdagen alla helgons dag alltid ska vara på en lördag i Sverige så är rimligen aftonen på fredagen före. Därför blir det enkelt: Klä ut dig och kör bus eller godis på fredag. Tänd ett ljus vid en grav på lördag.

Han säger att förrvirringen består i att folk rör ihop gamla och nya traditioner och gamla och nya helgdagar.

Att Halloween skapar starka känslor kan han skriva under på. För trots att han svarat på frågor och bloggat om över 600 vett- och etikettips har han aldrig fått så många och starka reaktioner som när han har gett sina tips om Halloween och Allhelgona.

– Jag har aldrig haft så många delningar i sociala medier och fått så många kommentarer om andra ämnen. Men jag har ju bara tagit på mig rollen att på ett vettigt sätt tolka de traditioner och vanor som redan finns. Jag är bara en budbärare, det är inte jag som bestämt att halloween ska finnas.

Samtidigt säger han att han inte har något emot det.

– Låt barnen ha lite roligt. Vi bör vara tacksamma för att barnen vill komma till oss. Och skulle de komma fel dag får vi väl försöka ha överseende med det.

Men han tycker också att det är viktigt att visa respekt för de människor som vill sörja och minnas på lördag och söndag.

– Jag tycker att man bör respektera att människor som har förlorat nära och kära och som vill ha en helg att minnas, inte vill ha utklätt spökeri då. När jag är på kyrkogården och tänker på min pappa och mina goda vänner vill jag heller inte ha något trams.

Du har några enkla tips för de som vill undvika att få bus-eller godisbesök?

– Jag har undersökt och fritt översatt vad som gäller i andra länder för att slippa besökare. Ha ingen pumpa utanför huset. Om du har en pumpa utanför huset, ska den vara utan ljus. Släck utebelysningen.

Men man kanske kan utgå från att barn inte har koll på dessa signaler?

– Det blir något som barn får lära sig, även om det förstås kommer att ta sin tid. På sikt kan det bli en mer allmän spridd kunskap, som det är i USA till exempel.

Etikettdoktorns tips vid Halloween:

• Klä ut dig till spöke på fredagen och lägg en blomma och tänd ett ljus på en grav på lördagen.

• Det går utmärkt att ha en fest i höstmörkret och sedan en högtid för minnen på lördagen.

•Det är inte bara barnen som klär ut sig, även vuxna gör det. Ett tillfälle till fest som kanske inte alla helgons afton innebär.

• Kopplingen finns till vår kristna tradition vid alla helgons dag, låt de båda sammanfalla i familjens tecken.

• Arrangeras en fest med till exempel maskerad, följ koden och klä ut dig som gäst. Vill man inte klä ut sig, då avböjer du att gå på festen.

• Det går lika bra med en familjemiddag utan "spökande".

• Barnen tycker om att klä ut sig, låt dem busa med oss vuxna. Bus eller godis?

• Det är lämpligt att ha godis hemma. Utklädda barn från grannskapet kan knacka på dörren och ropa: ”bus eller godis?”.

• Om du inte ger dem något att stoppa i munnen kanske de hittar på bus. I USA säger ungarna ”trick or treat?”.

• Vid godisbrist kan man muta med pengar – det kan fungera som ersättare ...

Fakta om Halloween och Allhelgonahelgen

Halloween kommer av engelskans all hallows eve, namnet på kvällen före allhelgonadagen. Ursprunget är en keltisk höstfest, en fest hos kelterna som markerade sommarens slut. Man tände eldar, som på Irland hade det dubbla syftet att dels vägleda de döda, dels skrämma häxorna.

Högtiden kom till USA med de irländska invandrarna under 1800-talet, och firandet utvecklades till barnens högtid, en dag då barnen kunde skämta med vuxna.

På 1960-talet började halloween sedan smyga sig in i Sverige via handelns reklam och studentkårernas fester. Men det var först på sent 1980-tal de första tecknen märktes på att det blivit en högtid. Sedan dess har högtiden växt i popularitet.

Sedan 1953 firas alla helgons dag alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är en allmän helgdag. Det är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända.

Allhelgona är en helg för att uppmärksamma och minnas anhöriga. Gravar smyckas med blommor och ljus som lyser upp i mörkret mellan alla helgons dag och alla själars dag.

Många församlingar bjuder in dem som mist en nära släkting under året till en minnesgudstjänst en av dagarna. Den präglas av stillhet, bön och ljuständning. Ofta läses namnen upp på alla som avlidit sedan förra allhelgonahelgen.

Alla själars dag firas dagen efter alla helgons dag, på söndagen.

Källa: Svenska kyrkan/Nordiska museet