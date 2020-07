Fågeltätt på golfklubben - 72 arter samlade på ny tavla

– Många tänker bara att de ser ”en fågel”, men det finns ju hur många arter som helst. Och det är roligt att kunna säga att ”det där var just en sådan fågel”, säger Lars Svedman som är vice ordförande i golfklubben.

Totalt har 72 olika fågelarter observerats vid och kring golfklubben. Det är dessa arter man nu har förevigat på den unika fågeltavlan som sattes upp för någon vecka sedan. Där finns dessutom information om vilka av arterna som håller hus i klubbens fågelholkar. Responsen på initiativet har varit enbart positiv, berättar Lars Svedman.

– Den har varit oerhört uppskattad den här tavlan. Tavlan blir någonting man stannar och tittar på och kan fundera över: ”Vad var det vi såg för någonting?”

Projektet startade med att Lars Svedman köpte in 70 holkar till klubben som de sedan satte upp på träd runt hela golfbanan. Därefter har man låtit medlemmar få möjligheten att sponsra en holk för några hundra kronor per två år. Pengarna man får in har man, förutom att köpa in fågeltavlan, bland annat använt för att ordna en fågelguidning på golfklubben.

– Vi har jättemycket folk här som är naturintresserade, vi rör oss ju i naturen hela tiden. Så vi kommer göra lite olika sådana aktiviteter, till exempel ta in någon som kan hålla föredrag.

Går man runt längs golfbanan och spanar in mot träden ser man snart olika typer av fågelholkar lite överallt. Lars Svedman berättar att det inte alltid bor fåglar i alla holkar, men att de används frekvent.

– Fåglarna använder framför allt fågelholkarna när de häckar och lägger ägg. Sen kan olika fåglar använda holkarna för att skydda sig mot dåligt väder också!

Han är själv ingen expert på fåglar, säger han, men har alltid rört sig i naturen och varit nyfiken på det han ser. För den som är naturintresserad är Nynäshamns golfklubb det perfekta området, tycker han.

– Golfklubbar ligger ju ofta i väldigt natursköna områden. Så vill man inte spela golf kan man alltid komma hit för att njuta av naturen!