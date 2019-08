Familjecentral flyttas till sjukhuset – nytt läge ska ge fler besök

Anmäl text- och faktafel

I en del av Vanstaskolan i Ösmo ligger kommunens familjecentral, där det har funnits en öppen förskola. Under en timme per vecka brukade också en BVC-sköterska vara på plats i lokalerna. I vintras flyttas hela verksamheten tillfälligt till lokaler i Stora Vika.

Nu planerar Nynäshamns kommun att ge familjecentralen nya och permanenta lokaler på plan 3 i den stora sjukhusbyggnaden i Nynäshamn. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade före sommaren att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att teckna ett hyreskontrakt för de nya lokalerna.

Genom att flytta verksamheten till en mer central plats hoppas kommunen att familjecentralen ska locka fler besökare än den gör i dagsläget. Flytten kan också göra det möjligt att utveckla verksamheten, utifrån arbetssätt som man tillämpar i andra kommuner.

En annan fördel med att placera familjecentralen i sjukhusbyggnaden, enligt kommunen, är att såväl barnavårdscentral som barnmorskemottagning redan finns där. Närheten kan göra det lättare för dessa verksamheter att samverka.

Familjecentralens nya lokaler ska vara 256 kvadratmeter stora. Det kommer att kosta 123 300 kronor att göra i ordning dem för verksamhetens behov.

Hyreskostnaden för de nya lokalerna i sjukhuset kommer att bli drygt 400 000 kronor per år, medan hyran för de gamla lokalerna i Ösmo var knappt 300 000 kronor per år. Ännu är det inte klart när familjecentralen kommer att kunna flytta in.