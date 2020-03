Fångutväxlingen av krigsinvalider i Haparanda 1915-1918

År 2015 var det 100 år sedan den stora fångutväxlingen av krigsinvalider inleddes. Det skedde i Haparanda och det var mellan Tyskland och Ryssland under första världskriget. När Europas gränser stängdes under första världskriget, blev Haparanda i neutrala Sverige en mycket viktig väg in och ut ur Ryssland. Härigenom strömmade en stor del av den post som skulle till Ryssland och Asien.

Haparanda blev också centrum för den fångutväxling av krigsinvalider som skedde mellan Ryssland å ena sidan och Tyskland, Österrike och Ungern å den andra, med början den andra krigssommaren 1915. Detta var en stor humanitär insats under första världskriget. Det ordnades av svenska och internationella Röda Korset. Prins Carl var då ordförande för Röda Korset i Sverige. Det sades att svenskarna arbetade i Kärlekens tjänst!

Utväxlingen av fångar skedde mellan Haparanda och den finska staden Torneå. Det byggdes en bro mellan Haparanda och Torneå. Den kallades den Hondolinska bron. Den var 500 meter lång och två meter bred. Den monterades ihop då isen släppt på våren. Innan dess körde man över isen.

Röda Korset ordnade även med en “invalidpråm” som trafikerade sträckan Haparanda-Torneå tre gånger i veckan. Prins Carl såg till att ordna med en linbana över vattnet för att forsla post och paket mellan Haparanda och Torneå, Linbanan invigdes år 1916. Det byggdes järnväg upp till Haparanda 1915.

63 162 krigsinvalider och sjuka transporterades på 328 tåg under den här tiden. En del döda måst begravas i Haparanda. Av dem var 205 från Österrike och Ungern, 11 från Tyskland samt två från Turkiet.

Kung Oscar och hans drottning sände telegram med förfrågan om hur många som medföljde tåget. De var båda intresserade av de här fångtransporterna.´Haparanda var en mötesplats för alla. Elsa Brändström deltog i arbetet med utväxlingen.

Under första världskriget dog 10 miljoner människor och 20 miljoner blev lemlästade. Ett invalidmonument uppfördes i Haparanda år 1919.

Vi besökte Sockenstugan i Ösmo måndagen den 9 mars. Det jag i korta drag har återgett här, berättades då av Sara Frykman från Torö. Hon berättade väldigt detaljerat om den stora fångutväxlingen i Haparanda åren 1915-1918.

Eftersom hon själv är född i Haparanda förstår vi, att denna verkliga historia ligger henne varmt om hjärtat att få förmedla till oss som nu lever drygt 100 år senare. Tack Sara – det här var mycket intressant.

Anna och Max Möllerfält