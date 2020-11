Flera inbrott i företagsbilar – ”höga värden det handlar om”

Polisen har fått in fem anmälningar om inbrott i företagsbilar under helgen. Inbrotten har skett på Nynäsvägen, Vårfruvägen, Hamngatan, Frejgatan och Heimdalsvägen. Gärningspersonerna har antingen brutit upp låset till skåpet eller krossat en ruta och tagit sig in. I ett fall, på Nynäsvägen, såg vittnen tre män begå inbrottet och därefter lämna platsen i en svart audi. Inbrotten skedde natten mellan lördagen och söndagen.

Enligt Nynäshamnspolisen har totalt 18 inbrott i företagsbilar skett i Haninge och Nynäshamn den senaste helgen. Utöver verktyg och maskiner har rattar och katalysatorer stulits. Det är stora belopp det handlar om i dessa sammanhang, säger Håkan Leiborn på Nynäshamnspolisen.

– Det blir tufft för företagare som drabbas. Vissa får ju svårt att jobba när de blir av med sina verktyg.

I nuläget har polisen inget spår som kan leda till att personer grips.

