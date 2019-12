Fortsatta brister i modersmålsundervisningen – kommunen tvingas betala 150 000 i vite

Nyanlända elever har rätt att få läsa sitt modersmål i skolan eftersom det är en viktig framgångsfaktor för att lyckas i andra ämnen.

Undervisningen har dragits med brister i många år, både i Nynäshamn och på många håll i landet. Skolinspektionen, som gör tillsyn i landets skolor, påpekade senast 2018 att om Nynäshamns kommun inte erbjuder elever den studiehandledning som de har rätt till senast oktober 2018 hotades kommunen att betala 150 000 kronor i vite.

Nynäshamns kommun håller inte med Skolinspektionen i kritiken. Kommunen svarar att man har kunnat erbjuda studiehandledning på modersmålet. Man tycker att erbjudandet ska ske skyndsamt men att det måste finnas en viss ställtid från ansökan till dess att behovet kan tillgodoses.

Förvaltningsrätten konstaterar dock att Nynäshamns kommun inte har åtgärdat bristerna i tid. Av kommunens redovisning framgår att under hösten 2018 hade 27 ansökningar om modersmålsundervisning från gymnasiet kommit in. 15 av dem hade inte beviljats handledning. Skälet till det var att det saknades lärare i arabiska, italienska och dari, som är en del av persiskan, och att rekrytering skulle ske. Eftersom bristerna inte var åtgärdade i tid dömer Förvaltningsrätten ut vitet på 150 000 kronor. Domstolen anser att det är rimligt eftersom bristen har funnits under lång tid och påverkat många elever i kommunen.