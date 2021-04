Georgios Tsiouras byter parti – men vill inte bli vilde: ”Både jag och M har förändrats”

Sorundabon Georgios Tsiouras har i mer än ett decennium varit engagerad inom Moderaterna i Nynäshamn. Nu har han valt att lämna M.

– Det har gått många år och under den tiden har både jag och Moderaterna förändrats. Jag känner att Moderaterna inte längre är det parti som står mig närmast, säger Georgios Tsiouras till NP.

Georgios Tsiouras vill inte rikta någon öppen kritik mot sitt tidigare parti.

– Jag tycker inte att det är nödvändigt att gå in på detaljer, men det handlar bland annat om att Moderaterna nu har en inriktning i rikspolitiken som inte stämmer så väl överens med min ideologi.

Från och med den 1 april har Georgios Tsiouras avsagt sig sina förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt som ombud i de två bolagen SRV Återvinning AB och Letupa AB, som kommunen är delägare i.

– När jag inte längre är medlem i Moderaterna vill jag inte ha de uppdragen kvar. Jag skulle inte känna mig bekväm med att vara politisk vilde, säger han.

Georgios Tsiouras har under årens lopp varit engagerad i lokalsamhället på flera olika sätt. Innan han blev politiskt aktiv var han bland annat aktiv som ledare för ungdomslag och damlag i Sorunda IF och Nynäshamns IF Fotboll. Numera är han också ordförande för Rotary i Nynäshamn.

Han planerar även att fortsätta att vara engagerad i lokalpolitiken.

– Jag planerar att engagera mig i ett annat parti, men än så länge är det för tidigt att säga vilket det blir. Jag återkommer gärna och berättar mer om det, om några veckor.