Gigi klev ur IT-bubblan och satsade allt på fåglar: ”Man vet aldrig vad som ska hända”

NP får en pratstund med Gigi Sahlstrand när hon står mitt i förberedelserna för en av sina fågelguidningar.

Trots att Gigi Sahlstrand är professionell fågelguide kom fågelskådningen in i hennes liv ganska sent. Det var via hennes naturintresserade dåvarande pojkvän som hon fick upp ögonen för fåglar.

– Jag blev eld och lågor, och när jag flyttade till Nynäshamn kom jag i kontakt med Nynäshamns ornitologiska förening som var helt fantastiska, berättar Gigi.

På den tiden, i mitten av 1990-talet, var fågelskådning fortfarande en hobby för män, och som en ung kvinna kunde hon känna sig avvikande bland de andra fågelskådarna.

– Jag kände mig verkligen som en alien, säger hon och skrattar.

– Men nynäshamnsornitologerna var jättebussiga människor och de hjälpte mig jättemycket. Jag hade sedan barndomen en grundkunskap om fåglar och jag blev duktig ganska snabbt. Och när jag väl hittar en hobby brukar jag gå "all in" i den så redan efter fem år började jag leda exkursioner. Då började det gnaga i mig varför så få kvinnor skådar fåglar. Fåglar borde ju tilltala alla, för de är ju så söta. Men det fanns ingen tradition och inga förebilder för kvinnor.

Dessa funderingar fick henne att börja leda fågelresor för kvinnor och hon drog också i gång det kvinnliga fågelskådarnätverket Rapphönan år 2009.

Det var en tajmning som visade sig vara helt rätt. Nätverket fick mycket uppmärksamhet och till den positiva responsen bidrog också publiceringen av boken "Börja skåda fågel" som hon gav ut tillsammans med Eva Stenvång Lindqvist 2010. Studiecirklarna och guidningarna som hon ledde blev allt fler.

Allt detta gjorde hon parallellt med sitt arbete inom den glödheta IT-branschen.

– Det var en väldigt stressig miljö och fågelskådningen var verkligen en andningspaus för mig. Hade jag inte haft fågelskådningen, så vete skjutsingen hur jag skulle ha orkat med allt jobb, säger Gigi.

Ett nytt jobb i karriären blev en avgörande vändpunkt.

– Jag hade ett bra jobb och en fin tjänstebil och när jag satt i en bilkö en dag insåg jag att jag satt i bilköer i två och en halv timme varje dag. Jag räknade lite på det och kom fram till att det inte var värt det. Nästa dag sade jag upp mig, berättar Gigi Sahlstrand.

Nu fick det bli fågelguidningar och fågelresor för hela slanten, bestämde hon sig för. Ett fantastiskt drag, tyckte många i hennes omgivning. Men andra befarade att det var kanske ett lite väl djärvt steg att ta.

– Men jag tänkte att det fick bära eller brista. Man har ju bara ett liv att vårda och det är ingen annan som tar hand om det, och jag kände att man måste få ut mer i livet än att sitta i bilköer och stressa, säger Gigi och fortsätter:

– IT-branschen var kul, men där jobbade jag med döda ting. På fågelguidningar känner jag att jag kan tillföra människor någonting. Alla blir glada och det finns väl ingen som inte blir lycklig när man hör fågelsång på våren.

I dag är det nio år sedan Gigi Sahlstrand gjorde sin yrkesmässiga tvärvändning. Visst kräver företagandet mycket kontorsjobb och planering, logistik, marknadsföring och dagligt bloggande, men sitt beslut har hon inte ångrat.

– Jag tycker fortfarande att det är så himla kul, säger hon.

– Det som också är så spännande med fåglar är att du aldrig har några riktiga rutiner – man vet aldrig vad som ska hända när man ska ut på en skådartur för det är alltid något som blir extra kul. Jag är fortfarande fascinerad och nyfiken och ju mer jag lär känna en fågelart desto fler frågor jag får i huvudet. Det är så härligt.

