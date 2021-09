GRAFIK: Många fall av covid-19 i Nynäshamn – lokalt utbrott är inte över

I samband med skolstarterna för några veckor sedan drabbades Nynäshamn av ett lokalt utbrott av covid-19. Bland annat fanns smitta i tio klasser på Svandammsskolan – och tre klasser rekommenderades att hålla sig hemma under en hel vecka.

På grund av utbrottet kunde hela 66 nya fall av covid-19 konstateras under vecka 35 och sedan ytterligare 66 fall under vecka 36. Vecka 37 – den senaste veckan som Folkhälsomyndigheten har statistik för – var det 40 nya fall. Under de senaste veckorna har Nynäshamn därmed varit den värst drabbade kommunen i Stockholms län.

NP har nyligen rapporterat om att barn och ungdomar som är från 12 till 15 år runt höstlovet i början av november ska få erbjudande om att vaccinera sig på skolorna.

Region Stockholm fortsätter att uppmana vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig, att göra det:

"Ju fler som vaccinerar sig desto lägre smittspridning. Följden blir färre patienter på sjukhus vilket i sin tur innebär att vården kan ta hand om patienter vars vård fått vänta under pandemin", säger tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Bratt i ett pressmeddelande.