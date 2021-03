GRAFIK: Många nya fall av covid-19 i Nynäshamn – så långt har vaccineringen kommit

Under vecka 9 har 6 679 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Stockholm. Det är fler än vecka 8, då 6 336 nya personer konstaterades vara smittade av sjukdomen. Vecka 7 var det 5 083 nya fall i Region Stockholm.

56 nya fall av covid-19 konstaterades under vecka 9 i Nynäshamns kommun. Ett så stort antal har Nynäshamn inte haft någon vecka under 2021. Motsvarande siffror under de två föregående veckorna var 50 och 44.

7,65 procent av invånarna i Nynäshamns kommun har fått en vaccindos och 4,02 procent har fått två vaccindoser.