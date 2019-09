Greatest hits med Johanna Martell i Västerhaninge

Anmäl text- och faktafel

Återigen har vi lyssnat till Johanna Martell och hennes ackompanjatör Michael Weiter. Det här paret fyller alla kyrkor med publik skulle jag vilja påstå. Vi har i alla fall den erfarenheten.

Årets sista sommarkvällsmusik presenterades i Västerhaninge kyrka på torsdagskvällen den 29 augusti. Johanna Martell och Michael Weiter bjöd på de melodier som varit mest populära under deras tid som musicerande par.

Efter klockringning började programmet med “Besami mucho” av C. Velazquez, sjungen av Johanna på italienska. Som andra nummer fick vi höra “Strangers in the night”. Den melodin förknippar vi gärna med Frank Sinatra, men Johanna hade samma intensitet i sitt framförande.

Vi fick lyssna till “Esmeraldas bön” ur filmen Ringaren i Notre Dame. Musik av A. Menken och med svensk text av Monika Forsberg. Bland annat finns i texten “Gud hjälp de glömda. Jag tror att du vill”.

Paul Simons “Like a bridge over troubled water” spelades som pianosolo av Michael. Lika proffsig som vanligt i sitt spelsätt.

Med Michael vid orgeln ackompanjerades Johanna i “You raise me up” av R. Løvland och B. Graham.

Så lugnt, så melodiöst och som går rakt in i våra hjärtan. Orgelackompanjemang är ju alltid orgel och till Johannas starka, fina röst blev det här en riktig “hög” upplevelse.

En kort andakt med Jonatan Mattsson, där församlingen först sjöng psalmen “Ja vill ge dig o Herre min lovsång”.

Ännu en sång till orgelackompanjemang, där vi fick höra Johanna sjunga “Jesu bleibet Maine Freude” av J.S. Bach. Det här är sång och musik som man bara fryser av att höra, alltså fryser i behaglig känsla.

Med Michael vid orgeln sjunger Johanna “I min fantasi”. En melodi av E. Morricone, där Johanna själv skrivit den svenska texten.

Till sist fick vi lyssna till “Ave Maria” av G. Caccini. Mäktigt och underbart, kan bara säga så och i det finns all beundran.

Detta par måste väl inte bara älska sången och musiken utan även varann, som kan ge oss så mycket kärlek. Stort tack och beundran!

Applåderna tog nästan aldrig slut, så vi blev bjudna på ett extranummer så klart. Det blev “Time to say goodbye”, den sången som vi hört Andrea Bocelli framföra vid olika tillfällen. Men Johanna är även där otroligt bra. Vilken lycka för Haninge pastorat, att ha en sådan tillgång i er musikverksamhet som Johanna och Michael tillför.

Anna och Max Möllerfält