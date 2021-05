Här är regionens löfte till vårdpersonalen inför sommaren

Pandemiåret har varit minst sagt tufft för många inom vården. Under två perioder har man jobbat under så kallat krislägesavtal och belastningen har varit väldigt hög.

Men på måndagsmorgonen kom den styrande alliansen i regionen med ett positivt besked till vårdpersonalen, ett löfte om fyra veckors semester under sommaren för vårdpersonal.

– Vi har satt in en rad åtgärder för att värna medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa under den här pandemin. Men jag tror att just nu finns det ingenting som är viktigare än att säkra möjlighet till ledighet och återhämtning i sommar, säger Irene Svenonius (M), i ett pressmeddelande.

Löftet gäller dock än så länge bara fyra veckor under sommaren, inte fyra sammanhängande veckor.

– Förhoppningen och ambitionen är det, men det vi vet i dag att vi kan lova är fyra veckor, men vi arbetar för att det ska bli sammanhängande för samtliga, säger Sara Persson, pressekreterare för moderaterna i regionen.

Hur ser det ut, kommer ni klara det?

– Vi kunde erbjuda det förra året så det är förhoppningen att det ska ske även i år. Det är det man planerar utifrån, säger Sara Persson.

Semestergarantin, som löftet kallas, gäller de som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus, totalt 26 250 anställda.