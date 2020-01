Hemtjänstföretagets bilar slogs sönder – ägaren: ”Mest har det påverkat känslomässigt”

Flera av Malins hemtjänsts bilar slogs sönder på parkeringen vid Bryggargatan i helgen.

Har det här påverkat de äldre, era klienter?

– Visst har det påverkat oss, både brukarna och oss som jobbar, att bilarna är förstörda. Men ändå har det påverkat mest känslomässigt. Man blir ledsen och trött på att se, hur lätt det är för individer att förstöra för andra som kämpar varje dag för att livet ska fungera, svarar Malin Karlsson, som driver företaget.

Under onsdagen sätter kommunen in en extra väktarbil som kommer att ha uppgiften att köra i området kring Industrivägen och Bryggargatan för att hålla koll. Det berättade Milan Vladusic, biträdande säkerhetschef på Nynäshamns kommun, under tisdagen.

– Jag hoppas att polisen och andra externa verksamheter snart hittar de skyldiga med hjälp av tips från allmänheten, säger Malin Karlsson.

Hon önskar att fler vuxna, och kanske i synnerhet föräldrar, går ut mer under sena eftermiddagar och kvällar.

– Jag förmodar att det inte är vuxna som utför detta, utan ungdomar, i brist på annat att göra. Jag tror det är deras sätt att vilja bli sedda.