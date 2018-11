Hägglund: Jag hoppas för svensk hockeys skull att supportrarnas ilska gett resultat – självklart ska bästa laget gå upp direkt

Hade du frågat mig för några månader sedan om vad den här utredningen skulle landa i hade jag nog sagt att det hade blivit en kosmetisk marginell förbättring bara för syns skull, att man målat på lite ny fasadfärg på en gamma produkt och att en rak upp- och nedflyttning hade varit "out of the question".

Bara för några veckor sedan sades också från Svenska Hockeyligans håll att "Vi i SHL - klubbarna i högsta ligan - tycker att det system vi har idag är bra". Ett system med "trög" upp- och nedflyttning.

Ett uttalande som gjorde redan arga supportrar i vårt avlånga land fly förbaskade och det var ett uttalande som jag vet alla inom SHL-organisationen inte var helt nöjda med. Det var också ett uttalande som lät som "vi hör vad ni säger, men det skiter vi i" och det är inte den publicitet SHL behöver efter den här turbulenta hösten.

Och just supportrarnas engagemang och starka reaktioner har gjort den här utredningen så oerhört viktig då det nu handlar om trovärdighet, om transparens och om att lyssna på det som är grundbulten inom den kommersiella idrotten – supportrarna.

Och faktiskt – min känsla är att SHL under bara de senaste veckorna har blivit ödmjukare, att de börjat lyssna på sina riktiga ägare, och då pratar jag inte om de 14 klubbarna, och att sparka vd:n Jörgen Lindgren skulle kunna kallas någon form av fredlig gest för att lugna ned kritikerna.

Därför tror jag att ett förslag på att ha en rak upp-och nedflyttning för ett lag inte längre är en utopi, jag tror till och med att den lösningen finns med i Ola Lundbergs utredning.

Eller rättare sagt, jag vill så gärna tro det.

Varför? För att SHL:s egna politiske vilde, Moras klubbdirektör Peter Hermodsson, är med på det tåget och att supportrarna har med all önskvärd tydlighet visat att de inte accepterar ett stängt SHL och lyssnar inte hockey-Sverige nu så går skadan inte att reparera.

Om jag fick bestämma, vilket jag naturligtvis inte får, skulle jag vilja ha att seriesegrarna alltid går upp och tabelljumbon åker ur oavsett serie. Det skulle göra serierna mer levande under hela säsongen och det är det absolut mest rättvisa.

Allra helst skulle jag vilja ha två SHL-serier, norra och södra, med åtta lag i varje för att undvika att lagen ska resa bort pengarna och dessutom locka fler åskådare med fler derbyn, men den serieutredningen kommer vi nog aldrig att få se.

Så mitt förslag, för att sammanfatta, är att antalet lag i de tre divisionerna blir som förut, att hockeyettan består av fyra divisioner, att 14:e lag i SHL åker ur, ettan i hockeyallsvenskan går upp efter 52 omgångar, likaså åker jumbon ned i division ett.

Sedan då? Jo, ta tillbaka kvalserien där nästjumbon i SHL kvalar mot fem allsvenska lag om en plats och att de två bästa lagen i respektive hockeyetta (åtta lag) spelar i en alletta där de gör upp om en plats i hockeyallsvenskan och de övriga får kvala mot allsvenskans 13:e placerade lag. Den kvalserien kompletteras med ett femte lag från hockeyettan som via ett kval tar sig dit.

Summa summarum: seriesegrarna ska premieras även om det inte i praktiken kan genomföras i de fyra division 1-serierna.

Till sist: den utredning Ola Lundberg kommer att presentera är bara ett förslag och sedan ska utredningen ut på remiss innan det slutgiltiga förslaget kan klubbas på förbundsmötet som hålls i juni nästa år.