I morse öppnades dörren – nu kan nynäshamnarna vaccinera sig på hemmaplan

Finansregionrådet Irene Svenonius (M), sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) och Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, fick på onsdagen en rundtur i den nyöppnade vaccinationscentralen på Bryggargatan. "Äntligen" var ordet på allas läppar.

– Vi har velat öppna en mottagning i Nynäshamn länge, sa Irene Svenonius.

Många är glada i dag, men varför tog det så lång tid?

– Det enkla svaret är att det är nu vi har gott om vaccin och kan starta fler vaccinationsmottagningar. Vi hade en lång period med osäkra leveransbesked, men nu är det – nästan i alla fall – glömt och förlåtet, säger Anna Starbrink.

Den 30 juni öppnar även Capios vårdcentral i Nynäshamns sjukhus för vaccination av den breda allmänheten i Fas 4. Den 7 juli är det Capios vårdcentral i Ösmos tur att göra samma sak.

– Det är fantastiskt att ni ändå har så hög grad vaccinerade i Nynäshamn, ni är ju bland de bästa i länet trots att ni inte har haft någon mottagning här, säger Anna Starbrink.

– Det har nog att göra med att vi nynäshamnare är vana vid att resa om vi behöver, pendlingskommun som vi är, säger Harry Bouveng.

Han har haft mycket kontakt med sina allianskollegor i Regionen för att försöka påverka att Nynäshamn skulle få sin egen mottagning, berättar han.

– Det känns otroligt bra nu.

Mottagningen drivs i Husläkarmottagning Telegrafens regi, i de lokaler där företaget startade sin verksamhet 2013, och som ägs av Jan Ullberg. Vaccinsamordnarna Winston Poensgen och Agnes Valestrand visar runt tillsammans med verksamhetschef Peter Poensgen, som är glad att de gamla lokalerna på Bryggargatan nu kan användas till covid-19-vaccinationer.

– Vi har ju som andra vårdcentraler redan vaccinerat mot covid-19 länge, men nu känns det bra att kunna vaccinera fler på en särskild mottagning, säger han och visar det rum där vaccinet förbereds.

– Särskilt Pfizer-vaccinet måste hanteras mörkt och svalt, det gör vi här inne.

Vaccinsamordnare Agnes Valestrand berättar att de har en sjuksköterska som jobbar heltid med vaccinationerna och två som jobbar deltid och hoppar in när det behövs.

– Vi kommer att kunna ge mellan 300 och 600 doser per vecka här.

De tider som blir lediga i Nynäshamn visas i appen Alltid Öppet eller kan bokas via telefontjänsten. Det kan just nu finnas större chans att få en tid i Nynäshamn genom att ringa, säger hon, eftersom fler platser är avsatta för telefonbokning än bokning i appen just nu.

Under öppningsdagen var det både nynäshamnare, Huddingebor och andra i Stockholmstrakten som hade bokat sin spruta på Bryggargatan.

Eftersom man ska ta samma vaccin i dos 2 som i dos 1 kan det hända att man får åka till en annan mottagning i alla fall, säger Agnes Valestrand.

– Vi kommer att få mycket Moderna i Fas 4, så ska man ha Pfizer och vi inte får in så mycket Pfizer kan man behöva åka någon annanstans. Men vi hoppas kunna få in mer Pfizer också.

En sak är säker. Alla över 65 år kommer att erbjudas Astras vaccin.

– En del säger nej till Astra, men vi vill verkligen föra fram att det är ett mycket bra vaccin. Man ska absolut inte vara rädd för att ta det.

Nu finns det totalt 30 vaccinationsmottagningar i länet och fyra mobila mottagningar i form av bussar. Och fler blir det. Irene Svenonius och Anna Starbrink har varit runt och tittat på en mängd nyöppnade mottagningar, berättar Irene Svenonius.

– De ser olika ut runt om i hela länet, men överallt är alla glada!

Preliminär tidplan

Utifrån de planerade vaccinleveranserna har Region Stockholm gjort en preliminär tidplan för vaccinationer i Fas 4.

• Just nu kan alla som är födda 1986 eller tidigare boka vaccination.

• Den som är född 1991 eller tidigare kommer att kunna boka tid under juni/juli (åldersgruppen hade ännu inte kunnat börja boka den 23 juni).

• Alla som har fyllt 18 år kommer att kunna boka tid under augusti.

• Bokning kan göras i appen Alltid Öppet med hjälp av Bank-id, men också genom att ringa telefonbokningen 08–428 429 30 (alla dagar klockan 8-19).

Källa: Region Stockholm