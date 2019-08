Anmäl text- och faktafel

Det var mellan klockan 22 och 05 natten mellan fredag och lördag som gärningspersoner bröt sig in i ett hus i närheten av Torö lanthandel. Ägarna var hemma och låg och sov under inbrottet, uppger Nynäshamnspolisen. Utöver dator och plånböcker stals familjens bil. Den hittades senare under natten i norra Uppland.

– Polisen har gjort husrannsakan i en bostad i närheten. Det finns tre misstänkta personer i det här ärendet, säger Tomas Jakobsson, förundersökningsledare på Nynäshamnspolisen.