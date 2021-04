Inför valborg: Förra årets brasbudkavle går vidare i Ösmo

– Normalt sett är det ju vi som ordnar Valborg i Ösmo men i år blir det ju inte heller så. Men något roligt måste vi göra så vi tänder små minibrasor runt om i Ösmo, säger Annika Andersson på Ösmo scoutkår.

Folk som är intresserade av en marschall eller flera på den egna tomten kan köpa sig en sådan som scouterna under fredagen kommer och ställer ut och tänder under förutsättning att den som beställer kan se till att ljuset hålls under uppsikt.

– Det blir väldigt trevligt med flera små minibrasor längs gatorna, förra året tände vi över 500 stycken. Men nästa år hoppas jag såklart att vi ska kunna fira som vanligt igen med en stor majbrasa vid Muskan, säger Annika Andersson.