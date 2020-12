Inga nationella prov i vår – utbildningsministern: ”Bedöms nödvändigt”

Följ senaste nytt kring coronaviruset – se sändningen från Expressen TV här:

Skolverket och regeringen lämnade under pressträffen besked att de nationella proven ställs in under våren 2021.

– Vi har beslutat att ställa in de nationella proven. Undantaget gäller årskurs tre i lågstadiet. Beslutet är inte önskvärt, men bedöms nödvändigt, säger skolminister Anna Ekström.

En av anledningarna är den höga frånvaro som har präglat skolorna, både vad det gäller elever och lärare och i vår behöver både elever och lärare fokusera på undervisningen för att nå kunskapskraven.

– Det har varit en arbetsam och tuff tid i en extraordinär höst, säger Ekström som också utgår ifrån att skolorna inte kommer att kunna göra några studiebesök under våren.

Beslutet har fattats av Skolverket och gäller grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Skolverket kommer att erbjuda provuppgifter som är frivilligt för skolorna att använda och som lärarna kan ha nytta av vid bedömning av elevernas kunskaper och vid betygssättning, säger Anna Ekström.

NATIONELLA PROV:

►De nationella proven utfärdas av Skolverket som stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning i Sverige.

►I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella prov finns också i gymnasiet, komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare (sfi).

►Proven består av flera olika delprov. Vissa delprov ska genomföras på ett specifikt datum och andra genomförs under en provperiod.

►Nationella prov infördes 1997 i årskurs 9. Tidigare kallades proven centrala prov eller standardprov.