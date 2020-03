Ingen publik släpps in i Sunnerbyhallen när Sorunda avslutar säsongen – vill minska risken för coronasmitta

Söndagen den 15 mars spelar Sorunda IF sin sista match för säsongen i handbollsherrarnas division 3 östsvenska södra. Ingen publik kommer dock att släppas in i Sunnebyhallen, när laget tar emot Djurgårdens IF.

Stockholms Handbollsförbund har beslutat att dess seniorserier ska spelas färdigt utan publik. Detta på grund av risk för coronasmitta.

Inför säsongsavslutningen ligger Sorunda på fjärde plats i serietabellen. Om laget vinner mot Djurgården kommer laget att ta sig upp till tredje plats. Om Sorunda förlorar kommer laget att sluta som femma.