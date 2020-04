Ingenjörsfamiljen Håkansson 3D-printar skyddsvisir till vården – efter Evas ritning i Nya Zeeland

När skyddsutrustningen inom vården på många håll är slut, eller på väg att ta slut, är det många som vill hjälpa till. Lennart Håkansson i Ösmo, till vardags konstruktör på Scania i Södertälje, och hans mamma Lena Håkansson är några av dem.

Med var sin 3D-skrivare hemma skriver de just nu ut visirhållare till Praktikertjänst som driver ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Nynäshamns kommun.

– Det är kul att kunna hjälpa till. Nuförtiden är det hyfsat vanligt att folk har 3D-skrivare hemma. Den första vi köpte för några år sedan kostade cirka 4 000 kronor. Nu har vi en bättre som kostade 1 800! Så de blir vanligare och billigare – och nu kan de ju faktiskt verkligen vara till nytta. Det har startats många sådana här "maker-projekt" där folk vill hjälpa till, säger Lennart Håkansson.

Ritningen har hans syster Eva Håkansson gjort. Hon är ingenjör med examen i maskinteknik och bor just nu i Nya Zeeland där hon bland annat har undervisat vid University of Auckland. I Nynäshamn känner många säkert igen henne som den person som har flera världsrekord på motorcykel, och som kan titulera sig världens snabbaste kvinna på motorcykel. I augusti 2016 slog hon sitt eget rekord när hon kom upp i 400,2 kilometer per timme, efter att ha byggt världens snabbaste elmotorcykel – Killajoule.

Sedan dess har hon slagit det rekordet också. Men i väntan på mer av den varan – med sin nya skapelse elmotorcykeln "Green Envy" – hjälper hon till att printa ansiktsskydd till vården i sin egen del av världen.

– Allt man behöver är en 3D-skrivare, overheadfilm/spiralbindingsplast, hålslag, och ett gummiband, skriver hon till NP.

Filer och instruktioner som är fria att använda finns på: www.CADEnvy.com/face-shield.

När man har skrivit ut själva hållaren fäster man ett hålslaget overheadpapper på den, som ett visir.

– Hållaren är printad så att den ska passa till våra hålslag anpassade för A4-papper. Eva har gjort ritningar för olika länder. I USA använder man ju till exempel formatet "letter" som standard, berättar Lennart Håkansson.

Det tar ungefär två timmar att skriva ut en visirhållare. Än så länge har mamma Lena lyckats skriva ut flest – ett tiotal – eftersom hon just nu vistas mycket hemma.

De första visiren har nu levererats.

– De blev glada, vi försöker skriva ut så många som möjligt.

Hur mycket kostar materialet?

– 30 öre grammet, så ett visir kostar mig bara några spänn att göra.

