Insändare: "Alla elever får mat i skolan – men vi beklagar att väntetiden blev lång"

Svar till ”Nettan”.

Hej! Du har funderingar kring tillgången på skolmat under ombyggnaden av Gröndalsskolans matsal.

Alla elever får mat, även om det säkert fanns de som inte orkade vänta när det blev viss väntetid i de temporära matlokalerna under de första skoldagarna på höstterminen. Nu fungerar dock rutiner och matsalsschema.

För oss på utbildningsförvaltningen är kost och rörelse två av grundpelarna för goda skolresultat. Skollunchen är därför enormt viktig för oss.

Det har snart gått tre veckor av terminen och på flera skolor och förskolor i kommunen har vi just nu tillfälliga lokallösningar medan nya lokaler görs i ordning. Vi har under 2018 och 2019 tagit krafttag för att komma till rätta med lokalproblem via det så kallade Skolhuslyftet. Exempelvis ska Gröndalsskolan få ny och fin matsal som ska stå klar våren 2020.

Jag är full av beundran för all personal i köken och i skolan som genom flexibilitet och tålamod ställer upp och håller verksamheten i gång och som jag vet har fokus på barns/elevers utveckling.

Lina Axelsson Kihlblom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun