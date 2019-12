Insändare: "Avskaffade luncher på Balder kan göra äldre personer isolerade"

Nyligen kunde vi läsa om att Balder slutar med gemensamma luncherna i Balders matsal. Socialförvaltningen säger i en artikel i NP att det inte handlar om besparingar, vilket jag tvivlar starkt på egentligen. Men det är inte det jag vill lyfta!

Utan mer att man tar ett sådant beslut och går hem och fortsätter sin dag som en helt vanlig. Men för det lilla sällskapet som äter i Balders matsal har inte samma vanliga dag. Dom känner sig arga, ledsna och är förvirrade då alla kanske inte kan gå till andra alternativa restauranger eller andra äldreboendens matsal. Det är äldre människor som kanske har ont i kroppen och inte kan röra sig så lätt.

Men jag antar att det är lättare att fatta sånt beslut när man inte har ansikte på dom berörda. Allt vi inte behöver se skadar inte oss, som man brukar säga.

Med detta beslut kan det vara så att isoleringen bland dom gamla ökar och det är extremt tråkigt om dom ska behöva äta sin matlåda på sina rum. Kommunen hade på prov under ett år "Måltidsvänner" vilket jag var intresserad av att delta på, då dom gamla har otroligt bra historier att berätta plus att dom blir glada i sällskap. Men det var inte mycket intresse och lades i princip på is. Lite trist faktiskt.

Så är det något jag vill säga till politikerna/ansvariga är att lägg upp måltidsvännerna på prov igen, gamla idéer behöver inte alltid vara dåliga. Man ska bara hitta människor som vill vara med hjälpa. Att göra någon glad är en stor vinst.

Nicklas