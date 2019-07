Insändare: Evolutionsteorin huvudvärk för bokstavstroende kristna

Svar till Major Per Larsson NP 26/7.

Per Larsson inleder med en mening om Big Bang, som lyckas ha fel till och med om tiden. 40 miljarder år ska vara cirka 14 miljarder. Huvudtemat i insändaren är dock Darwins evolutionsteori. Vi vet i dag mycket om hur vår art, Homo Sapiens, har utvecklats under hundratusentals år. Att det finns ett bekymmer här för bokstavstroende kristna är klart. Evolution passar inte ihop med en Gud som skapat himmel och jord.

En möjlighet är att se Bibelns berättelse som symbolisk. Acceptera att Gud tog god tid på sig, och märkliga omvägar, för att nå fram till slutmålet människan, Guds avbild. Per Larsson tycks stöda de som menar att det är en slapp attityd. Jag kan hålla med om att det är en problemfylld hantering av bekymret med evolutionen att ”med skohorn pressa in den i Bibeln”.

Jag blev nyfiken efter att ha läst Per Larssons insändare. Jag hittade snabbt att Anders Gärdeborn, som Per Larsson uppskattande citerar, är en central person i föreningen Genesis, och kom in i Genesis märkliga värld. Gud skapade allt, fix och färdigt, på sju dagar, för cirka 10 000 år sen.

Här behandlas med stort allvar till exempel om ”dagarna” i Första Moseboken var 24 timmars dagar eller möjligen kunde vara mer eller mindre långa perioder. Genesis besked är att de var 24 timmar. Man resonerar kring att det blev en hel del incest i början. Det var inte något problem, eftersom synd inte fanns innan Eva gav ett äpple till Adam, om jag förstod det rätt.

Per Larsson går ett steg längre än jag hittade hos Genesis. Han menar att evolutionsteorin ”bevisar att Bibelns skapelseberättelse är sann”. Jag hade dock svårt att följa hur Per Larsson når fram till den sanningen.

Man kan väl skratta eller gråta åt det här. I en tid där alternativa sanningar breder ut sig, mycket genom sociala medier, tycker jag att det finns skäl att vara observant på alternativa sanningar av den här typen.

Anders Lindeberg

