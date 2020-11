Insändare: "Långt till återvinningsstationen – för en dialog med fastighetsägaren"

Svar på insändare om återvinningstationer i Telegrafenområdet.

Jag håller med om att det är lite långt till en återvinningsstation för flera av er som bor i Telegrafenområdet, men tyvärr är det inte alldeles enkelt att lösa.

Det är producenten av en vara som också är ansvarig för att samla in och återvinna förpackningar. Det görs via FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, som sköter insamlingen och ser till att det finns återvinningsstationer. Men för att FTI ska kunna sätta upp en återvinningsstation behövs mark att sätta den på. Marken i Telegrafenområdet ägs mestadels av privata aktörer och de som blivit tillfrågade av FTI har sagt nej till att ha en återvinningsstation på sin mark. Kommunen studerade frågan under detaljplaneprocessen, men lyckades inte heller då hitta någon lämplig mark.

Fastighetsägaren är än så länge inte skyldig att se till att det finns insamling, men här kan det vara en lagändring på gång. För er boende tror jag därför att en fortsatt dialog med fastighetsägaren är den mest framkomliga vägen i den här frågan.

Alf Olsson, förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen