Insändare: "Nu fyller vår tjejjour två år – och vi har mycket att göra!"

Tiden går fort när man har roligt och vi fyller redan två år! För två år sedan kände vi att vi ville göra något för unga tjejer och därför beslutade Pax att starta en tjejjour i december 2017. I två år har vi stöttat, peppat, bollat idéer, stärkt och pratat med personer som identifierar sig som tjejer och icke-binära. Samtalen har handlat om allt mellan himmel och jord och vi är så otroligt tacksamma för alla modiga personer som vågat öppna upp sig för oss.

Varför just en tjejjour?

Omkring 190 000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa och det drabbar framförallt unga tjejer i åldern 18–24 år. Unga kvinnor är även den mest utsatta gruppen för sexualbrott och var sjunde tjej i årskurs nio blivit hotade under det senaste året. Vi vet att unga tjejer är en utsatt grupp som behöver och förtjänar ett bra stöd!

Men killarna då?

I vår tjejjour har vi valt att rikta oss till unga tjejer och icke-binära men det betyder inte att vi inte hjälper killar att hitta till rätt ställe. Om en kille hör av sig till oss försöker vi alltid hjälpa personen att komma i kontakt med till exempel en ungdomsjour.

Vi ser också att det finns ett stort behov av stöd och arbete bland unga killar! Det finns ett enormt behov att prata om normer, känslor och problem och vår önskan är att det skulle finnas en killjour här i Nynäshamn som skulle arbeta med det.

Vill du starta en killjour? Hör av dig så delar vi gärna med oss av tips och erfarenheter från hur det är att starta en ideell förening!

Vad har vi gjort under 2019?

I dagsläget är vår chatt som har öppet varje lördag mellan klockan 16 och 18 vår största stödverksamhet. Under året har vi hittills chattat med totalt 334 personer! Vi har pratat om allt mellan himmel och jord, ämnen som berörts är till exempel ätstörningar, ångest och vänskap.

Vår stödverksamhet består även av en stödmail där en kan få maila med samma volontär från tjejjouren under en längre period. Under året har vi inlett sju stödkontakter via mail.

I början av året öppnade vi vår telefonjour vilket var väldigt uppskattat! Tyvärr har vi blivit tvungna att pausa den men vi hoppas på att kunna öppna den snart igen.

Utöver stödverksamheten har vi i tjejjouren börjat nattvandra vilket vi gjorde för första gången på skolavslutningen. Under våren gjorde vi även skolbesök i Vanstaskolan och Sunnerbyskolan.

Under hösten har vi haft en tjejgrupp med tema ångest. Vi har setts vid tre tillfällen och pratat om ångest och gjort roliga saker som att äta pizza, kolla på film och bygga pepparkakshus.

Behöver du prata med någon?

All information om hur du kan komma i kontakt med oss finns på vår hemsida tjejjouren.se/pax. Att chatta med oss är helt anonymt vilket betyder att du kan säga vad du vill till oss utan att vara rädd för att det sprids vidare. Vi tror alltid på det du berättar och vi dömer aldrig någon. Vi finns här för att stötta dig i det just du behöver, vi kommer alltid låta dig styra samtalet och aldrig försöka ge dig svar på något du inte söker svar på. Det viktigaste för oss är att du känner dig lyssnad på och respekterad!

Skulle du vilja engagera dig?

Att vara volontär på tjejjouren är fantastiskt! Förutom att vi får möta och stötta unga tjejer så får vi vara del av en fantastisk rörelse. Totalt finns det omkring 70 tjej-, trans och ungdomsjourer i Sverige och tillsammans besitter vi så mycket kunskap, erfarenhet, kärlek och gemenskap. Titt som tätt får vi förmånen att träffa jourer från andra delar av landet och dessa möten ger så mycket inspiration, styrka och kraft. Det finns helt enkelt bara massa fantastiska fördelar med att vara volontär i en tjejjour! Maila oss om du vill veta mer om våra volontäruppdrag.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla stödsökande, samarbetspartners och andra som vi haft den stora äran att arbeta med under året! Vi ser fram emot att få fylla år 2020 med minnen, erfarenheter och lärdomar.

Bella och Melinda, samordnare, Tjejjouren Pax i Nynäshamn