Insändare: "Nynäshamnsbostäder tar ut obefogade extraavgifter i Ösmo – och Hyresgästföreningen bryr sig inte"

På Tallhöjden Ösmo där Nynäshamnsbostäder har hand om lägenheterna, där har de reparerat tre lägenheter efter personer som har dött och som även hade bott länge i sina lägenheter, varför reparation behövdes för den sakens skull, och lägenheterna var även helt nergångna men heller aldrig reparerade på många många år.

Men värden har lagt på en separat höjning med 1000 kronor per månad i 5 år. Alltså 60 000 kronor skall dessa hyresgäster betala bara för de flyttar in efter personer som har dött och värden inte kan ta ut reparationskostnaden av dem. Och vad har man gjort i lägenheterna, jo man har vitmålat på tapeterna hela lägenheten med roller både på väggar, skåp, tak, luckor och dörrar, lagt in en plastmatta i samma färg på alla golv. Detta kallar hyresvärden för standardhöjning och kallar höjningen för VLU (valfritt lägenhetsunderhåll).

Vad gäller kvalitet på material så behöver man inte vara expert för att se att det är det billigaste möjliga, likaså gäller det arbetet. I en lägenhet har de satt in nya köksluckor, men den är en separat höjning som kallas tillval och som den hyresgästen helt accepterar som påslag, men det är utöver dessa 1000 kronor som vi talar om här.

Denna reparation var värden tvungen att göra för att över huvud taget kunna hyra ut igen. Och absolut ingen standardhöjning, jag kallar den för standardsänkning. Innan var det parkett i vardagsrummet plus tapeter i rummen och halva köket.

Men det värsta i detta är att Hyresgästföreningen har gett klartecken till denna höjning. För det första skall inte VLU användas på detta sätt, utan den skall förhandlas med hyresgästen när denne vill ha en reparation utöver den vanliga som värden skall stå för.

Hyresgästföreningen har inte ens varit ute och tittat på denna "standardhöjda" reparation, som värden kallar den.

Jag har pratat med den berörda ombudsmannen för Hyresgästföreningen som har förhandlat med Nynäshamnsbostäder i fråga om hyreshöjningar. Denne säger att så här kan man göra när det inte finns någon föregående hyresgäst att debitera kostnaden på.

Men det här är en kostnad som värden skall stå för själv, och sen är den en vanlig reparation för att ens kunna hyra ut lägenheten och ingen standardhöjning, för då skall den föhandlas innan.

Ja, vad ska man tycka om det här? Ska man inte kunna flytta in i en lägenhet där den tidigare hyresgästen har dött utan att åka på en sådan här kostnad?

Och i dessa tider då det är ont om lägenheter så tar man vad man får, och då ska man bli utnjyttjad på detta sätt. Det är skandal att både Hyresgästförenigen och Nynäshamnsbostäder agerar så här.

Vadå hjälpa hyresgästen, är det värt att vara med i Hyresgästföreningen? Vill de bli av med fler medlemmar? Och tilläggas bör att alla hyresbolag som hyr ut lägenheter tjänar gräslika pengar. Så det finns ingen anledning att ockra på hyresgästerna på detta sätt. Det är skandal. Och ännu större skandal att Hyresgästföreningen tycker det är ok att göra så här.

Bertil i Ösmo