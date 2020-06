Insändare: "Politikerna har kapitulerat inför nedskräpningen – hur får vi bukt med de likgiltiga rökarna?"

Det är inte rent och skräpfritt i vår kommun! En kortvarig förbättring lokalt kan synas efter skolornas årliga skräpplockning. Det är dock på initiativ av skolorna själva och i första hand Naturskolan. Sommaranställda ungdomar som plockar skräp hjälper upp situationen under sommarmånaderna. Tack för det!

Men i övrigt. Ni politiker måste till exempel någon gång ha anlänt till Nynäshamn via nya infarten. Reagerar ni inte på all plast som flyger omkring i vägkanterna, för att inte tala om i backen vid Sjötelegrafen? Trafikverket har ansvar för området närmast vägen, men vem tar hand om skräpet som flugit längre in? Och vem ansvarar för städningen av branta backen vid Sjötelegrafen?

Men oavsett vem som har ansvaret borde väl kommunen se till att den som har ansvaret också tar det. Som invånare och skattebetalare är jag trött på att se all nedskräpning och politikernas flathet i frågan!

Jag har på eget initiativ plockat skräp på allehanda platser och fler med mig, privatpersoner, konstigt nog endast lite äldre kvinnor. Jag har skickat in medborgarförslag i frågan, bland annat förslag om kampanj mot nedskräpning, för de som i första hand ska hållas ansvariga är ju nedskräparna. Och de begår faktiskt en olaglig handling som kan bötfällas.

Jag har också en gång varit på samkvämet före ett fullmäktigemöte, där kommuninvånarna skulle få möjlighet att prata direkt med politikerna. Jag kom då bland annat i samspråk med Moderaterna och Marcus Svinhufvud som menade att det är svårt att tvinga folk att inte skräpa ner, men han hade en app som skulle få folk att sluta slänga skräp. Vart har den appen tagit vägen Marcus?

Jag vill också återkomma till det här med slängda fimpar. Någon idé kan ni politiker väl ha om hur man ska komma till rätta med alla dessa likgiltiga rökare.

Kanske ni kan göra livet lite lättare för dessa arma krakar, som inte klarar av att ta med sina fimpar, genom att på lämpliga platser (vid busshållplatser och på badplatser) ställa ut behållare liknande den som fanns vid Nynäshamns station förra året. Det var en behållare där man svarade ja eller nej på en ställd fråga genom att slänga ner sin fimp på ja- eller nejsidan och sedan se resultatet av undersökningen eftersom behållaren var genomskinlig. Suverän idé! Det var många fimpar i båda halvorna av behållaren.

Jag börjar känna mig som Sisyfos, kämpar i uppförsbacke om och om igen i denna fråga som borde gå att komma till rätta med, om bara viljan finns.

Lotta Stegmar