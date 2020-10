Insändare: "Samverkan mellan globala organisationer nära att helt utrota polio"

Polio har genom årtusenden varit ett gissel för mänskligheten. I mumier från cirka 100 f.Kr. har tecken på polio hittats. Polio orsakas av virus. Spridningen sker genom förorenat vatten.

Under 1940- och 1950-talen drabbades Västeuropa av epidemier. I Sverige drog en epidemi fram 1954. Cirka 3 000 personer blev förlamade. Framförallt drabbades barn av sjukdomen, som förr var mera känd som barnförlamning.

Forskning för att få fram vacciner kunde utvecklas och massproduceras. Vacciner som gav nära nog 100-procentigt skydd. I Sverige infördes allmän vaccinering 1957. Några år senare vaccinerades årligen 1 miljon barn. Första året utan poliofall i Sverige var 1963. Inga delar av världen gick fria från polio. Några kända personer som drabbades kan nämnas: Den amerikanska presidenten Franklin D Roosevelt, skådespelerskan Mia Farrow, konstnären Frida Kahlo från Mexiko och i Sverige bland annat sångerskan Anna-Lena Löfgren.

Alltså: Vem som helst kunde få polio. I Sverige var oron stor i mitten av 1950-talet. Vem drabbas nästa gång?

Vaccinationskampanjer kom successivt igång över hela världen. FN:s världshälsoorganisation (WHO) stod bakom. Vaccinationerna var framgångsrika.

Rotary är ett internationellt nätverk, som bland annat har till syfte att stödja humanitärt arbete såväl på hemmaplan som ute i världen. Ett betydelsefullt uttryck för detta är den stora folkhälsosatsningen, kallad Polio Plus, med målet att utrota polio i hela världen. Polio Plus inleddes 1988 av WHO, Unicef och Rotary.

Rotary hade dock påbörjat sitt Polio Plus program redan 1985 med ekonomiska bidrag och genom att mobilisera massor av volontärer för att vaccinera barn. Så skedde i hela 122 länder, där 2 miljarder barn vaccinerades. Rotary genomförde också massiva informationskampanjer för att påverka regeringar att bidra ekonomiskt till vaccinationer.

Under senare år har Bill & Melinda Gates Foundation anslutit sig till kampanjen med mycket stora ekonomiska bidrag. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Idag är polio nära total utrotning. Så sent som för en månad sedan fick vi den glädjande nyheten att hela kontinenten Afrika med sina 47 länder förklarats fritt från endemisk polio, vilket gav oss ny energi i kampen för total utrotning. Polio finns nu kvar blott i två länder: Afghanistan och Pakistan.

Inom kort torde polio vara historia.

Den 1:a oktober 2020 stod i tidningen att Bill Gates tecknat ett avtal med Astra Zeneca om stöd med läkemedel och Corona vaccin till fattigare länder. Sexton läkemedelsbolag ingår i avtalet, som offentliggjordes den 30 september 2020.

Samverkan ger framgång. Det behöver konstateras såsom vår värld ser ut idag. Ideella organisationer som Rotary kan bevisligen bidra till en bättre värld.

Nynäshamn Rotaryklubben bidrar till kampanjen Polio Plus och det är en tillfredsställelse och en glädje för oss att konstatera detta just kring den 24 oktober, som är både den årliga Världspoliodagen och internationella FN-dagen.

Georgios Tsiouras, Nynäshamns Rotaryklubb president 2020–2021