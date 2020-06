Insändare: "Ta vara på stenstranden – den är fantastisk!"

Torö Stenstrand, är en magnifik sydlig ände av vår världsunika skärgård. Torö Stenstrand, denna plats där ytterskärgården för första gången smyger in till vår fastlandsnära kustlinje sedan kustlinjen från Roslagen valt att lämna fastlandet och passera huvudstaden på behörigt avstånd, svårtillgängligt för båt- eller luftburna besökare.

Torö Stenstrand är en oerhört vacker plats där naturen känns in på bara huden och där till och med ljuset och månen bär en speciell magisk lyster. Flera är vi som bor i Stockholmsområdet och som gärna tar oss en timme söderut för att uppleva denna plats. Det är en speciell plats. Bara att sitta på de obekväma stenarna med en kopp kaffe och blicka ut över havet får en liksom att tänka vitt och modigt. A

tt med sin surfbräda försiktigt snubbla ner och kasta sig i havet bland de yra och världskända vågorna ("What, can you surf in Stockholm? Really?") en sommarkväll hos havsörn och fiskmås är en ynnest som skänker tacksamhet djupt in i folksjälen. Många är vi besökare som undrar med vilken rätt en del fastighetsägare utmed stranden ska få tillskansa sig en exklusiv rätt att njuta av denna plats.

Vad händer på Torö Stenstrand? Finns det regelrätta beslut bakom de aktiviteter vars enda syfte verkar vara göra det svårt för besökare?

Olle, Nacka